Охотничий карабин 1934 года сдал житель Качуга

Охотничий карабин 1934 года выпуска производства Тульского оружейного завода сдал житель Качуга сотрудникам Росгвардии. Как сообщает 9 февраля 2018 года пресс-служба ведомства, мужчина рассказал, что принадлежало ружьё тестю, участнику Великой Отечественной войны, жившему когда-то в деревне Шевыкан. Помимо карабина мужчина сдал в отделение ЛРР — патроны, которые в наши дни в магазинах уже не купить.

Начальник отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутской области Игорь Демидов отмечает, что состояние карабина великолепное. Житель Качуга вполне мог бы выгодно продать оружие на чёрном рынке коллекционерам, но серьёзно опасается, что оно попадет в криминальную среду.