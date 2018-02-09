Охотничий карабин 1934 года сдал житель Качуга
Охотничий карабин 1934 года выпуска производства Тульского оружейного завода сдал житель Качуга сотрудникам Росгвардии.
Охотничий карабин 1934 года выпуска производства Тульского оружейного завода сдал житель Качуга сотрудникам Росгвардии.
Охотничий карабин 1934 года выпуска производства Тульского оружейного завода сдал житель Качуга сотрудникам Росгвардии. Как сообщает 9 февраля 2018 года
Начальник отделения
Сотрудники Росгвардии сообщают, что приём незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств продолжается. Добровольцы по программе «Профилактика правонарушений и иных преступлений» освобождаются от уголовного преследования и получают денежную выплату.
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