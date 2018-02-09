Масленица в Иркутске: праздничные гуляния пройдут 18 февраля
Представления, игры и посиделки состоятся в разных районах города.
Представления, игры и посиделки состоятся в разных районах города.
В Иркутске с размахом отметят народный праздник — Масленицу. Гуляния начнутся уже с 12 февраля — будут и театрализованные представления, и игры для детей, и, конечно же, угощения блинами. Основные мероприятия состоятся 18 февраля.
— Гуляния, посвященные Масленице, пройдут на площади у дворца спорта «Труд» с 13.00, на острове Конный с 14.00, заливе Якоби с 13.00 и площади у ТЦ «Европарк» с 11.00, — рассказывают в
Повеселиться и поесть блинов можно будет и в других районах города. Всего в Иркутске состоится около 75 праздничных мероприятий. Чтобы все прошло спокойно, на праздниках будут дежурить полицейские, спасатели и врачи скорой помощи. Вблизи мест гуляний запретят продавать алкогольные напитки.
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