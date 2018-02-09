Масленица в Иркутске: праздничные гуляния пройдут 18 февраля

В Иркутске с размахом отметят народный праздник — Масленицу. Гуляния начнутся уже с 12 февраля — будут и театрализованные представления, и игры для детей, и, конечно же, угощения блинами. Основные мероприятия состоятся 18 февраля.

— Гуляния, посвященные Масленице, пройдут на площади у дворца спорта «Труд» с 13.00, на острове Конный с 14.00, заливе Якоби с 13.00 и площади у ТЦ «Европарк» с 11.00, — рассказывают в пресс-служба администрации Иркутска. — Мероприятия проводятся в рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять!».