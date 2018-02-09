Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Виноград назвали полезным при депрессии
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Поклонники обсуждают «домашнее» фото Александра Малинина
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
СМИ: «Ядерный невидимка» Су-57 не дает покоя администрации Трампа
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
Заворотнюк в бикини позирует вместе с супругом
Кристина Орбакайте в платье с глубоким декольте выступила в Риге
Валерия в «мужском» пиджаке пришла на концерт Нетребко
Скончался актер из фильма «Белые росы» Геннадий Гарбук
Ребенок убитых молодых родителей в Подмосковье жив
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
10Пре-карнавал в Рио
11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Масленица в Иркутске: праздничные гуляния пройдут 18 февраля

Представления, игры и посиделки состоятся в разных районах города.

В Иркутске с размахом отметят народный праздник — Масленицу. Гуляния начнутся уже с 12 февраля — будут и театрализованные представления, и игры для детей, и, конечно же, угощения блинами. Основные мероприятия состоятся 18 февраля.

— Гуляния, посвященные Масленице, пройдут на площади у дворца спорта «Труд» с 13.00, на острове Конный с 14.00, заливе Якоби с 13.00 и площади у ТЦ «Европарк» с 11.00, — рассказывают в пресс-служба администрации Иркутска. — Мероприятия проводятся в рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять!».

Повеселиться и поесть блинов можно будет и в других районах города. Всего в Иркутске состоится около 75 праздничных мероприятий. Чтобы все прошло спокойно, на праздниках будут дежурить полицейские, спасатели и врачи скорой помощи. Вблизи мест гуляний запретят продавать алкогольные напитки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 После отклоненной апелляции CAS Сергей Устюгов побежит на «Лыжне России»
Пассажир рейса «Уральских авиалиний» скончался во время полета
Мутко пообещал ответить на решение CAS по российским спортсменам
Что будет происходить с правительством и АП до и после выборов
Кудрин рассказал о первых последствиях «кремлевского списка»
Госдума приняла закон об «амнистии капитала»
Строители рассказали об успехах в возведении Крымского моста
Найден способ излечить алкогольную зависимость
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ОИ
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены Олимпиада в Пхенчхане еще не открылась официально, однако уже приобрела статус самой скандальной в истории
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли Агата Муцениеце не расстраивается из-за лишнего веса, но все-таки стремится от него избавиться
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери По словам Ирины, диагноз Марии поставили в 2004 году.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь