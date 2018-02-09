Металлодетекторы установят на избирательных участках в Иркутской области

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Об этом рассказал начальник ГУ МВД по региону Андрей Калищук на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Металлодетекторы приобретены за счёт федерального бюджета. Оборудование установят в помещениях, где расположены сразу две либо три участковых избирательных комиссии и в наиболее людных местах голосования, куда придут более тысячи избирателей. Ещё 55 металлоискателей закупили для организации голосования в Ангарске, Слюдянском и Тайшетском районах.

Сейчас сотрудники полиции обследуют основные и запасные маршруты перевозки избирательных бюллетеней, проверяют водителей, которые будут задействованы на этой работе, техническое состояние автотранспорта. Когда бюллетени доставят в территориальные и участковые избирательные комиссии, их охраной займутся более 12 тыс. человек. Это сотрудники региональных управлений МВД, Росгвардии, МЧС, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, Восточно-Сибирского института МВД России, представители частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.

С 28 февраля по 8 марта пройдёт обследование участковых избирательных комиссий, проверят их техническую укреплённость и антитеррористическую защищённость. В день голосования для обеспечения безопасности будет задействовано 100% личного состава ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники полиции будут охранять помещения, где находятся бюллетени, организуют досмотр избирателей на входе в помещения для голосования, обеспечат общественный порядок на прилегающей территории. Проголосовать они смогут на тех участках, где будут работать.

Для проведения выборов президента РФ в Иркутской области создано 45 территориальных и 1909 участковых избирательных комиссий. 30 мест для голосования будет находиться в изоляторах временного содержания и специальных приёмниках. Ожидается, что там проголосуют от 50 до 100 человек. Голосование будет идти на пяти избирательных участках созданных при всех следственных изоляторах области. Исправительные колонии и лечебно-исправительные учреждения прикреплены к избирательным участкам. Места для голосования там оборудованы видеонаблюдением. Там проголосуют больше тысячи человек.