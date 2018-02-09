Металлодетекторы установят на избирательных участках в Иркутской области
В помещениях для голосования в Иркутской области на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года, установят 142 дополнительных стационарных металлодетектора.
В помещениях для голосования в Иркутской области на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года, установят 142 дополнительных стационарных металлодетектора.
Об этом рассказал начальник ГУ МВД по региону Андрей Калищук на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Металлодетекторы приобретены за счёт федерального бюджета. Оборудование установят в помещениях, где расположены сразу две либо три участковых избирательных комиссии и в наиболее людных местах голосования, куда придут более тысячи избирателей. Ещё 55 металлоискателей закупили для организации голосования в Ангарске, Слюдянском и Тайшетском районах.
Сейчас сотрудники полиции обследуют основные и запасные маршруты перевозки избирательных бюллетеней, проверяют водителей, которые будут задействованы на этой работе, техническое состояние автотранспорта. Когда бюллетени доставят в территориальные и участковые избирательные комиссии, их охраной займутся более 12 тыс. человек. Это сотрудники региональных управлений МВД, Росгвардии, МЧС,
Для проведения выборов президента РФ в Иркутской области создано 45 территориальных и 1909 участковых избирательных комиссий. 30 мест для голосования будет находиться в изоляторах временного содержания и специальных приёмниках. Ожидается, что там проголосуют от 50 до 100 человек. Голосование будет идти на пяти избирательных участках созданных при всех следственных изоляторах области. Исправительные колонии и
«Нам необходимо обеспечить согласованную работу правительства Иркутской области с правоохранительным блоком, избирательной комиссией области и муниципалитетами, чтобы граждане смогли реализовать своё право выбора, как важнейшую форму их участия в управлении государством», — сказал губернатор Сергей Левченко.
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