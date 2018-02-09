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11:24 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцев приглашают на всероссийский «День снега-2018»

В ближайшую субботу, 10 февраля, большим спортивным праздником станет в областном центре проходящий сейчас по всей территории Волгоградского региона всероссийский «День снега-2018».

В нынешнем году страна встречает это яркое массовое мероприятие уже четвертый раз в истории. В Волгоградской области событие продлится в течение месяца: стартовало оно 21 января, а завершится 18 февраля.

Всего за эти недели «снежная» акция охватит в нашем регионе более 2000 детей и взрослых — для каждого из них на празднике будет немало интересного, необычного и запоминающегося. А главный старт состоится на спортивном комплексе «Зенит», где всех желающих ожидает ледовый каток за Восточной трибуной стадиона.

Пришедшие на зимний спектакль наверняка не пожалеют о проведенном времени, так как организаторы подготовили для многочисленных участников разнообразный и насыщенный сценарий спортивного действа. Зажигательные ведущие, развлекательная программа, креативные аниматоры, ростовые куклы в виде сказочных персонажей, множество конкурсов, активных игр и прочих зимних забав, для которых участникам Дня снега предлагается захватить с собой коньки, санки и тюбинги — места для катания и выступления в том или ином состязании хватит для всех. Увлекательной частью мероприятия обещают стать семейные эстафеты, которые всегда проходят азартно, эмоционально и очень красочно.

Разумеется, никто не покинет спортивную арену с пустыми руками. Любому принявшему участие в празднике достанется специальный Сертификат и фирменная футболка; гостей и активных действующих лиц ожидают многочисленные сувениры, отличные памятные подарки, призы, а лучшие в этот день получат и особые эксклюзивные медали. Начало мероприятия в 11 часов.

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