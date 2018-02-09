В Самаре перекроют участок Московского шоссе
Связано это с тем, что рабочие будут устранять аварию на водопроводе.
Связано это с тем, что рабочие будут устранять аварию на водопроводе.
В Самаре вечером в пятницу, 9 февраля, перекроют участок Московского шоссе. Движение ограничат по направлению «в город» от улицы Авроры до улицы Врубеля. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Ограничения вступят в силу в 21:00. Связано это с аварией на водопроводе. Рабочие будут ее устранять. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Когда откроют движение на участке от Авроры до Врубеля, неизвестно.
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