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11:14 (мск), источник: Газета.Ру

Астрономы вычислили, когда Tesla Маска сблизится с Марсом

Запущенный Илоном Маском автомобиль Tesla разглядели астрономы и поправили американского миллиардера. Наблюдения показали, что машина летит медленнее, чем надо, и не сможет добраться до пояса астероидов, как планировал глава компании SpaceX.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Запуск тяжелой ракеты Илона Маска и отправка к орбите Марсе его спорткара Tesla продолжает быть одним из самых обсуждаемых событий последних дней.

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На теме решили отыграться даже последователи Теории плоской Земли, один из последователей которых вот уже несколько месяцев не может запустить себя на ракете на высоту 500 метров, чтобы доказать свою правоту. «Люди верят, что Земля круглая, “потому что они увидели машину в космосе в интернете”. Почему мы должны верить любой частной компании и считать, что они говорят правду?», — заявили в Обществе плоской Земли. Не так давно Илон Маск на забаву публике сам потроллил «плоскоземельцев» вопросом — если Земля плоская, то какой Марс?

Однако реальность запуска доказывается не только футуристичными картинками в интернете, трансляциями по телевидению да и просто тем, что за стартом воочию наблюдали тысячи восторженных зрителей.

Запуск и появление в околоземном пространстве нового объекта наблюдали и продолжают наблюдать астрономы на Земле.

Спустя шесть часов после запуска вторая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy в третий раз включила двигатель, и спорткару Tesla был дан окончательный импульс на отлетную траекторию от Земли. Именно этот момент и удалось увидеть жителям западных штатов США буквально у себя над головой.

«Вечером 6 февраля мы заметили странный объект на камере обзора неба телескопа ММТ (Аризона), вышли на улицу и увидели классическую картину запуска ракеты. Думали запуск с космодрома в Калифорнии, оказалось, что перевод Falcon Heavy на Mars transfer orbit», — сообщил российский астроном Игорь Чилингарян, работающий в США.

Во время загрузки произошла ошибка.

Речь идет о так называемой «медузе», красивом ялении, наблюдаемом при запуске или включении двигателей ракеты вскоре после заката или перед восходом Солнца. Шлейф выхлопных газов освещается солнечными лучами, и с поверхности Земли можно наблюдать характерную картинку.

«Медузу» от третьего включения второй ступени видели многие жители США и охотно делились снимками в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре после запуска глава SpaceX Илон Маск детализировал траекторию автомобиля с манекеном Starman, указав, что спорткар должен будет достичь Главного пояса астероидов, а уже потом достичь орбиты Марса.

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Свой прогноз он сопроводил схемой, на которой траектория полета Tesla значительно выходит за орбиту Марса и едва не достает орбиты Цереры — карликовой планеты, крупнейшего объекта в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. При этом расчетный апогелий (точка максимального удаления от Солцна) по расчетам Маска должна составлять 2,6 астрономической единицы (расстояния от Земли до Солнца).

Однако, похоже, расчеты оказались не совсем верны, или двигатель второй ступени отработал несколько меньшее время, чем планировалось, и свои коррективы в истиную траекторию посланца внесли уже астрономы.

Так, по данным наблюдений российского астронома Дениса Денисенко на роботизированном 50-мантиметровом телескопе в Австралии, 8 февраля блеск автомобиля со второй ступенью составлял +16 звездную величину, объект летит на фоне созвездия Центавра.

На основе астрометрических данных астрономам удалось внести значительные коррективы в планы Маска и спрогнозировать дальнейший путь автомобиля. Так, по расчетам Денисенко, апогелий орбиты окажется куда ближе — на расстоянии 1,7 а.е., то есть машина с манекеном до Пояса астероидов не долетит.

К аналогичным выводам пришли и другие астрономы за рубежом.

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«Многие почему-то ошибочно думали, что автомобиль должен столкнуться с Марсом. Планировалось, что точка максимального удаления будет лежать внутри пояса астероидов. В реальности оказалось, что орбита не столь сильно вытянута, и дальняя точка почти на одну астрономическую единицу ближе, чем Главный пояс астреоидов, где-то между Марсом и Церерой, — пояснил «Газете.Ru» российский астроном Станислав Короткий, администратор сообщества AstroAlert.

Достигнув апогелия, Tesla начнет движение к Солнцу, в какой-то момент оказавшись у орбиты Марса, и позднее — снова у Земли.

«Первое сближение с Марсом у него ожидается в районе 5 октября 2020 года. С Землей — в марте 2050 года», — пояснил астроном.

Наблюдать удаляющееся творение Маска астрономы смогут еще не долго. Дело в том, что каждый день яркость автомобиля будет падать примерно на одну звездную величину, поэтому наземными инструментами его можно будет фиксировать максимум две ближайшие недели. Проследить за движением машины относительно Марса и Земли в ближайшие годы, можно, например на этом видео.

Илон Маск опубликовал последнее фото своего спорткара Tesla в космосе
Во время загрузки произошла ошибка.
8 февраля© Ньюстюб
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