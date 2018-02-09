Академик из Иркутска Игорь Бычков участвовал во встрече ученых с президентом России Владимиром Путиным
Игорь Бычков отметил, что для развития научных центров необходимо взаимодействие исследовательских институтов и вузов.
Игорь Бычков отметил, что для развития научных центров необходимо взаимодействие исследовательских институтов и вузов.
В четверг, 8 февраля, в Новосибирске прошла встреча ученых с президентом РФ Владимиром Путиным. На мероприятии присутствовал научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН и и.о. ректора Иркутского государственного университета академик Игорь Бычков. Он обратил внимание президента на то, что для развития в регионах научных центров важно сотрудничество академической и вузовской науки. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».
Игорь Бычков отметил, что исследовательские институты активно занимаются изучением природы и вопросами экологии.
— Совместно с институтами Новосибирска, Томска,
Однако исследования невозможны без подготовленных кадров, поэтому иркутские академические институты тесно взаимодействуют с Иркутским государственным университетом.
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