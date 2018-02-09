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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Академик из Иркутска Игорь Бычков участвовал во встрече ученых с президентом России Владимиром Путиным

Игорь Бычков отметил, что для развития научных центров необходимо взаимодействие исследовательских институтов и вузов.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 8 февраля, в Новосибирске прошла встреча ученых с президентом РФ Владимиром Путиным. На мероприятии присутствовал научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН и и.о. ректора Иркутского государственного университета академик Игорь Бычков. Он обратил внимание президента на то, что для развития в регионах научных центров важно сотрудничество академической и вузовской науки. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Игорь Бычков отметил, что исследовательские институты активно занимаются изучением природы и вопросами экологии.

— Совместно с институтами Новосибирска, Томска, Улан-Удэ, Читы и других центров СО РАН изучаются последствия затяжного маловодья на Байкальской природной территории, разрабатываются рекомендации по устранению ущерба от антропогенной деятельности, продолжаются фундаментальные исследования уникальных биологических объектов, — рассказал академик.

Однако исследования невозможны без подготовленных кадров, поэтому иркутские академические институты тесно взаимодействуют с Иркутским государственным университетом.

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