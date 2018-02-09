Челябинцев просят правильно ждать транспорт

По новым правилам, первыми за перекрестком должны останавливаться троллейбусы, а маршрутные такси проезжать дальше. Но на практике всё происходит иначе. Водители ГАЗелей и ПАЗиков останавливаются, где им удобно, теснят общественный транспорт, а пассажиры мечутся по тротуару.

Сначала к порядку призвали частных перевозчиков. А теперь в «Горэлектротранспорте» просят и горожан поддержать общественный транспорт и не садиться в маршрутки, если они останавливаются не там, где положено. Правда, будут ли челябинцы жертвовать своим временем — непонятно.