Челябинцев просят правильно ждать транспорт
Челябинцев призывают соблюдать дисциплину на остановках. По крайней мере, на двух — по обе стороны площади Революции. Эксперимент со сменой высадки пассажиров здесь пробуксовывает уже месяц.
Челябинцев призывают соблюдать дисциплину на остановках. По крайней мере, на двух — по обе стороны площади Революции. Эксперимент со сменой высадки пассажиров здесь пробуксовывает уже месяц.
По новым правилам, первыми за перекрестком должны останавливаться троллейбусы, а маршрутные такси проезжать дальше. Но на практике всё происходит иначе. Водители ГАЗелей и ПАЗиков останавливаются, где им удобно, теснят общественный транспорт, а пассажиры мечутся по тротуару.
Сначала к порядку призвали частных перевозчиков. А теперь в «Горэлектротранспорте» просят и горожан поддержать общественный транспорт и не садиться в маршрутки, если они останавливаются не там, где положено. Правда, будут ли челябинцы жертвовать своим временем — непонятно.
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