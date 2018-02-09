Замминистра природы: Характер полыньи на Иртыше точно не природный, а техногенный
Для того, чтобы выяснить, почему река не замерзает, специально спустились водолазы.
Для того, чтобы выяснить, почему река не замерзает, специально спустились водолазы.
Уже несколько недель не утихают разговоры вокруг незамерзающей полыньи на Иртыше. Участок реки возле Ленинградского моста. Позже в воде нашли значительное превышение концентрации солей аммония.
Проблемой озаботился даже губернатор Александр Бурков. И вот сегодня было решено отправить водолазов для погружения в Иртыш. Правда, что же хотят на дне реки найти
— Характер этой полыньи точно не природный, а техногенный. Есть хотя бы рядом с ней, как мы видим, Ленинградский мост. Нужно разбираться, — сказал замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко.
Многие омичи считают, что виной всему вредные сливы с промышленных предприятий города. Рядом с полыньей журналисты обнаружили неизвестные две трубы. Правда, чиновники сходу не смогли сказать, кому они принадлежат.
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