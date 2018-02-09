Замминистра природы: Характер полыньи на Иртыше точно не природный, а техногенный

Уже несколько недель не утихают разговоры вокруг незамерзающей полыньи на Иртыше. Участок реки возле Ленинградского моста. Позже в воде нашли значительное превышение концентрации солей аммония.

Проблемой озаботился даже губернатор Александр Бурков. И вот сегодня было решено отправить водолазов для погружения в Иртыш. Правда, что же хотят на дне реки найти спасатели-водолазы, власти так и не смогли сформулировать.

— Характер этой полыньи точно не природный, а техногенный. Есть хотя бы рядом с ней, как мы видим, Ленинградский мост. Нужно разбираться, — сказал замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко.