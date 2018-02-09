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11:03 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Каждый уфимский водитель проводит в пробках в среднем 48 часов в год

Уфа вошла в список 50 наиболее загруженных городов мира.

Согласно исследованию американского аналитического агентства INRIX, в 2017 году Москва заняла второе место по пробкам в мире. Зарубежные социологи подсчитали, что в каждый столичный водитель проводит в пробках в среднем 91 час в год или 26 процентов всего времени пребывания за рулем.

Возглавляет мировой рейтинг дорожных заторов Лос-Анджелес (103 часа), а третье место занял Нью-Йорк (91 час).

Среди первых 50 наиболее загруженных городов мира также оказались российские населенные пункты:

  • Магнитогорск (73 часа);.
  • Канск (64 часа);.
  • Краснодар (57 часов);.
  • Санкт-Петербург (54 часа);.
  • Новосибирск (52 часа);.
  • Екатеринбург (51 час);.
  • Уфа (48 часов);.
  • Сочи (48 часов);.
  • Владивосток (48 часов);.
  • Нижний Новгород (48 часов);.
  • Саратов (48 часов).

В среднем водители в нашей стране стоят в пробках 41 час в год. По этому показателю Россия разделила с Америкой пятое место в рейтинге.

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