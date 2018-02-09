Каждый уфимский водитель проводит в пробках в среднем 48 часов в год
Уфа вошла в список 50 наиболее загруженных городов мира.
Уфа вошла в список 50 наиболее загруженных городов мира.
Согласно исследованию американского аналитического агентства INRIX, в 2017 году Москва заняла второе место по пробкам в мире. Зарубежные социологи подсчитали, что в каждый столичный водитель проводит в пробках в среднем 91 час в год или 26 процентов всего времени пребывания за рулем.
Возглавляет мировой рейтинг дорожных заторов
Среди первых 50 наиболее загруженных городов мира также оказались российские населенные пункты:
В среднем водители в нашей стране стоят в пробках 41 час в год. По этому показателю Россия разделила с Америкой пятое место в рейтинге.
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