Каждый уфимский водитель проводит в пробках в среднем 48 часов в год

Согласно исследованию американского аналитического агентства INRIX, в 2017 году Москва заняла второе место по пробкам в мире. Зарубежные социологи подсчитали, что в каждый столичный водитель проводит в пробках в среднем 91 час в год или 26 процентов всего времени пребывания за рулем.