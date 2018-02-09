На главной улице Ростова установят лавочки и велопарковки
В текущем году завершится реконструкция главной улицы
В текущем году завершится реконструкция главной улицы
Напомним, в прошлом году на всем ее протяжении заменили тротуарную плитку, а на проезжей части появилось новое асфальтовое покрытие.
Как сообщает городская администрация, в этом году на улице Большой Садовой предстоит поставить лавочки, вазоны, урны, а также организовать велопарковки. Вокруг деревьев при этом появятся приствольные решетки. Основной целью ставится желание сделать главную улицу южной столицы единым общественным пространством. Повышать комфортность будут путем реконструкции существующей системы озеленения и устройства новых озелененных фрагментов, созданием зон озеленения между проезжей частью и пешеходной зоной, а также организацией мест кратковременного отдыха.
Напомним, в прошлом году на улице Большой Садовой посадили 172 дерева и 9975 кустарников бирючины и кизильника. В текущем году будет высажена зеленая изгородь и посеяны газоны.
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