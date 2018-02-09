В Ростове 18 февраля отметят Масленицу

Мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках, сообщает администрация города.

В частности, в парке им. Горького сразу на трех сценах пройдет концертная программа с участием лучших казачьих, народных, молодежных творческих коллективов южной столицы. Кроме того, здесь же телеканал СТС выяснит, сколько «весит» городская Масленица — каждый посетитель сможет добавить свои килограммы к общей массе и получить за это приз. Рядом будет мероприятие в поддержку старта нового телесериала «Команда Б». Также в парке им. Горького пройдет выставка-ярмарка «Город мастеров», включающая бесплатные мастер-классы, а дети смогут принять участие в веселых народных играх и квесте.

Лучшие рестораны Ростова-на-Дону представят блюда различных кухонь мира, а также ароматные напитки. После окончания праздника будет символичное сожжение Чучела.