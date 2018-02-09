В Ростове 18 февраля отметят Масленицу
В воскресенье, 18 февраля, в
В воскресенье, 18 февраля, в
Мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках, сообщает администрация города.
В частности, в парке им. Горького сразу на трех сценах пройдет концертная программа с участием лучших казачьих, народных, молодежных творческих коллективов южной столицы. Кроме того, здесь же телеканал СТС выяснит, сколько «весит» городская Масленица — каждый посетитель сможет добавить свои килограммы к общей массе и получить за это приз. Рядом будет мероприятие в поддержку старта нового телесериала «Команда Б». Также в парке им. Горького пройдет
Лучшие рестораны
В парке Революции пройдет «версус мешками», каждый желающий сможет залезть на масленичный столб и достать приз, принять участие в «закрутихе на хайпе», бросить веник на дальность и проверить силу своего броска в «веник флай». Также для обладателей бород здесь будет работать барбершоп, а сеть «Вкуснолюбов» проведет бесплатные блинные
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