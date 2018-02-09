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11:22 (мск), источник: Volga News

В Самарской области зафиксировано два случая кори

За последние два года (2016−2017) случаи кори не регистрировались в Самарской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Однако в текущем году уже зарегистрировано два случая заболевания корью. Заболеваемость зафиксирована в Самаре и Красноярском районе. Случаи кори завозные — из Чеченской Республики, где в последнее время отмечается эпидемиологическое неблагополучие по коревой инфекции.

Корь — тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Легко передается воздушно капельным путем. Источником заражения является больной человек, который выделяет вирус при чихании, кашле. Инкубационный период — 9−11 дней.

Корь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита (воспаление мозга), умственной отсталости. Специфических лекарственных средств лечения кори нет. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что корь -вакцинозависимая инфекция. Только своевременное проведение профилактических прививок защитит от заболевания.

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