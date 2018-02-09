В Самарской области зафиксировано два случая кори

Однако в текущем году уже зарегистрировано два случая заболевания корью. Заболеваемость зафиксирована в Самаре и Красноярском районе. Случаи кори завозные — из Чеченской Республики, где в последнее время отмечается эпидемиологическое неблагополучие по коревой инфекции.