Ограничение проезда на федеральной дороге «Иркутск — Улан-Удэ» снято

Утром 9 февраля ограничивали проезд грузовых машин с 31 по 45 километр федеральной трасы «Байкал», которая соединяет города Иркутск и Улан-Удэ. Несколько часов там расчищали дорожное полотно от снега.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, ограничение снято — теперь водители большегрузов могут свободно ездить по трассе. Однако расслабляться не стоит. Во время плохой погоды, метелей и снегопада за рулем нужно быть предельно внимательными. Важно не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.