Ограничение проезда на федеральной дороге «Иркутск — Улан-Удэ» снято

Утром 9 февраля ограничивали проезд грузовых машин с 31 по 45 километр федеральной трасы «Байкал», которая соединяет города Иркутск и Улан-Удэ. Несколько часов там расчищали дорожное полотно от снега.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, ограничение снято — теперь водители большегрузов могут свободно ездить по трассе. Однако расслабляться не стоит. Во время плохой погоды, метелей и снегопада за рулем нужно быть предельно внимательными. Важно не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.
Если все же на трассе произошло ЧП из-за непогоды, стоит сразу позвонить сотрудникам ГИБДД или спасателям. Так, ранним утром 8 февраля дорожные полицейские пришли на помощь дальнобойщику, который вез из Тольятти в Иркутск легковые машины на автовозе. Грузовой автомобиль съехал с проезжей части и увяз в снегу.
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