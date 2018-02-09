Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая оскароносная актриса всех времен
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Какие советы Анджелина Джоли дает своим дочкам
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Алсу в зеленом пуховике и кедах прогулялась по Баку
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
Тихонов о том, почему атлеты из Норвегии пьют препараты от астмы
CAS снова заступился за российских спортсменов
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
На ОИ-2018 был первый случай дискриминации россиян
Кристина Орбакайте в платье с глубоким декольте выступила в Риге
Валерия в «мужском» пиджаке пришла на концерт Нетребко
Скончался актер из фильма «Белые росы» Геннадий Гарбук
Ребенок убитых молодых родителей в Подмосковье жив
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
10Пре-карнавал в Рио
11:26 (мск), источник: VN.ru

Новосибирец вставил в колеса «Жигулей» десять тысяч саморезов

Очередную безумную выходку осуществил новосибирский видеоблог «Гараж 54». Автор блога вставил в четыре колеса «Жигулей» 10 тысяч острых саморезов и обогнал как стоячего соперника в Mercedes на ледяном треке за зданием «Советском Сибири».

Идею с саморезами «Гаражу 54» подсказали его зрители. Владислав Барашенков запасся 10 тысячами этих деталей — по две с половиной тысячи на колесо. Чтобы управиться с работой в разумные сроки, он «собрал все шуруповерты в округе» и позвал помощников.

Все саморезы были поставлены так, что возвышались над покрышкой примерно на 10 миллиметров. Для максимального эффекта давление в шинах было поднято до трех с половиной атмосфер. При этом чтобы оборотная сторона саморезов не проткнула камеры, покрышки с внутренней стороны были обклеены армированным скотчем. «Чтобы наша камера хотя бы три-четыре круга по треку выжила», — пояснил автор ролика.

Попутно Владислав Барашенков со смехом пожаловался, что никто не хотел пускать его на свой трек, опасаясь за целостность покрытия своей трассы. Однако один из владельцев «айс-ринга», находящегося рядом со зданием «Советской Сибири», все же согласился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для эксперимента был взят старенький универсал ВАЗ-2102, который ранее «переобували» с колес на лыжи. Стартовав, Владислав Барашенков не смог скрыть своего восторга: «Вот это держак! Прямо держачище!» В качестве доказательства он вышел на двойной старт с Mercedes на обычной шиповке и моментально оторвался, в итоге обойдя «немца» на круг.

«Для тех, кто хочет погонять на льду, причем очень быстро, — делайте, не бойтесь. Гоняет она очень классно, держак просто сумасшедший. Как трамвай по рельсам. Как только движение руля — она сразу реагирует. Никаких заносов, скорость бешеная. Читерская тема», — заключил в итоге ведущий «Гаража 54».

«Гараж 54» известен своими эпатажными проектами, в которых автомобили подвергаются различным испытаниям или меняются до неузнаваемости. Ранее Владислав Барашенков построил и опробовал «танк» из двух ВАЗов, трехколесный «Запорожец» и баню на основе ВАЗа. Большой популярностью пользовался также ледяной «Гелендваген».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Первоклассные очереди
Мутко пообещал ответить на решение CAS по российским спортсменам
Что будет происходить с правительством и АП до и после выборов
Кудрин рассказал о первых последствиях «кремлевского списка»
Госдума приняла закон об «амнистии капитала»
Строители рассказали об успехах в возведении Крымского моста
Найден способ излечить алкогольную зависимость
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ОИ
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены Олимпиада в Пхенчхане еще не открылась официально, однако уже приобрела статус самой скандальной в истории
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли Агата Муцениеце не расстраивается из-за лишнего веса, но все-таки стремится от него избавиться
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери По словам Ирины, диагноз Марии поставили в 2004 году.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь