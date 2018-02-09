ГИБДД объяснила, зачем ввели новую схему выезда из Долгодеревенского

Жителям Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область), направляющимся в Челябинск, придется проезжать почти на 6 км больше, однако такой перепробег обоснован, считают в отделении пропаганды областного УГИБДД.

Новая схема движения на 19-м км трассы М-5 (из села Долгодеревенское в направлении Челябинска) действует с 8 февраля и была введена после анализа состояния аварийности. Пока выезд завален снегом, но как только погода позволит, будет нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка и установлено металлическое барьерное ограждение на разделительной полосе.

«В настоящее время по этому участку дороги проходит большой транспортный поток, включая жителей села Долгодеревенское, которые ежедневно ездят на работу в Челябинск, пассажирский транспорт, школьные автобусы с детьми. При движении по прежнему маршруту водитель должен был выехать на федеральную трассу, перестроиться в левый ряд, выполнить разворот и, не создавая помех в движении, продолжить движение в скоростном транспортном потоке. При движении по предлагаемому маршруту водитель выезжает на трассу сразу в направлении Челябинска, совершая свое перестроение с полосы разгона, тем самым, избегая излишнего маневрирования», — говорится в сообщении.

По мнению сотрудников ГИБДД, наличие на 23-м километре данной дороги транспортной развязки в двух уровнях, обеспечивающей безопасное осуществление разворота, без пересечения транспортных потоков позволит избежать значительного количества дорожно-транспортных происшествий, а главное, сохранить жизни и здоровье людей. При этом для жителей села Долгодеревенское при их движении в Челябинск, перепробег составит 5,7 км, для этого село нужно покидать через северный выезд, а не южный, как было ранее.