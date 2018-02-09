Врачи бесплатно проконсультируют воронежцев 17 февраля

Источник: РИА "Воронеж"

Департамент здравоохранения Воронежской области проведет месячник здоровья «Стоп, рак!». Самая масштабная акция — бесплатные консультации врачей — состоится в гостинично-деловом комплексе «Бенефит Плаза» (Владимира Невского, 29) с 9:00 до 14:00 субботу, 17 февраля, сообщила пресс-служба облздрава.

Желающие смогут получить советы врачей областного онкодиспансера (ВОКОД), диагностического центра, областного центра медпрофилактики, поликлиники № 4 и Бобровской районной больницы. При необходимости жителям выдадут направление на обследование.

Месячник проходит с 5 февраля по 4 марта в рамках областного межведомственного проекта «Живи долго!». Главные задачи — привлечь общество к проблеме онкологии и повысить осведомленность населения о факторах риска и профилактике заболеваний. Взрослое население будут анкетировать и направлять на профилактические и диспансерные осмотры. Запланированы онкоскрининги, массовые физкультурно-спортивные праздники, лекции, беседы. По субботам с 9:00 до 13:00 в Воронежской областной клинической больнице № 1 (Московский проспект, 151) можно будет без направления получить консультацию эндохирурга. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и, по возможности, результаты ранее проведенных исследований. Предварительная запись по телефону: 207 24 00.

Субботники здоровья онкологической направленности пройдут во всех медицинских организациях Воронежской области 10 февраля, 17 февраля и 3 марта. В эти дни будут работать кабинеты доврачебного приема, кабинеты маммографии, УЗИ грудных желез. Всех желающих примут врачи-онкологи, маммологи, гинекологи, урологи. Время приема и специализацию врачей необходимо уточнять в медицинской организации.