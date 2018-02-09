Врачи бесплатно проконсультируют воронежцев 17 февраля
Акция пройдет в рамках месячника здоровья «Стоп, рак!».
Акция пройдет в рамках месячника здоровья «Стоп, рак!».
Департамент здравоохранения Воронежской области проведет месячник здоровья «Стоп, рак!». Самая масштабная акция — бесплатные консультации врачей — состоится в
Желающие смогут получить советы врачей областного онкодиспансера (ВОКОД), диагностического центра, областного центра медпрофилактики, поликлиники № 4 и Бобровской районной больницы. При необходимости жителям выдадут направление на обследование.
Месячник проходит с 5 февраля по 4 марта в рамках областного межведомственного проекта «Живи долго!». Главные задачи — привлечь общество к проблеме онкологии и повысить осведомленность населения о факторах риска и профилактике заболеваний. Взрослое население будут анкетировать и направлять на профилактические и диспансерные осмотры. Запланированы онкоскрининги, массовые
Субботники здоровья онкологической направленности пройдут во всех медицинских организациях Воронежской области 10 февраля, 17 февраля и 3 марта. В эти дни будут работать кабинеты доврачебного приема, кабинеты маммографии, УЗИ грудных желез. Всех желающих примут
«Поезд здоровья. Онкологический скрининг» будет курсировать по районам области. В понедельник, 19 февраля, врачи ВОКОД будут работать на выезде в Россошанском районе, 26 февраля — в Ольховатском. А 28 февраля онколог ВОКОД и специалисты воронежского
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