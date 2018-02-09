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20:49 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев предложил включить шахматы в школьную программу

Во время визита в Алмазарский район Ташкента глава государства осмотрел проект парка на берегу канала Кичкирик, познакомился с работой системы «Безопасный город» и пообщался с местными жителями.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Библиотеки имени Абдуллы Кадыри и Чулпана, которые откроются в парке на берегу канала Кичкирик в Алмазарском районе Ташкента, должны будут плотно работать со столичными школами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Проект парка, предусматривающий также детские и спортивные площадки, современные аттракционы, представили сегодня главе республики.

Мирзиёев дал указания по созданию удобств для отдыха населения, организации чайханы и центра аскии для аксакалов, строительству неподалеку поликлиники.

Президент также ознакомился с проводимой в Ташкенте работой в рамках концепции «Безопасный город» и пообщался с представителями общественности Ташкента об укреплении мира и спокойствия в стране, обеспечении населения жильем и работой, поддержке женщин. Во время беседы президент предложил включить шахматы в школьную программу.

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