Мирзиёев предложил включить шахматы в школьную программу

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Библиотеки имени Абдуллы Кадыри и Чулпана, которые откроются в парке на берегу канала Кичкирик в Алмазарском районе Ташкента, должны будут плотно работать со столичными школами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Проект парка, предусматривающий также детские и спортивные площадки, современные аттракционы, представили сегодня главе республики.

Мирзиёев дал указания по созданию удобств для отдыха населения, организации чайханы и центра аскии для аксакалов, строительству неподалеку поликлиники.