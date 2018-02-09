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18:13 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи на территории птицефабрики откроют приют для бездомных животных

Приют станет пятым на территории курорта.

В нем обеспечат необходимую инфраструктуру для ветеринарного обслуживания животных. Уход за питомцами на себя берут волонтеры и меценаты.

Директор департамента по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи Андрей Платонов пояснил, что приют будет расположен в старых вольерах птицефабрики. Ветеринарные требования уже подтверждены, готовится схема и смета по созданию приюта.

Также в Хостинском районе благоустроят питомник. Еще в 2014 году земельный участок площадью почти 5 га передали автономной некоммерческой организации «Добромир». Здесь открыли еще три приюта: «ПовоДог», «Бим» и «Право на жизнь». Муниципалитет освободил их от уплаты аренды земли и налогов.

На совещании общественники, занимающиеся проблемами бездомных животных, представители администрации города и района, руководители коммунальных предприятий и депутаты ЗСК приняли решение подвести на участок коммунальные сети и благоустроить подъезд к немую. Это планируют сделать к июлю. В это же время начнет работать адлерский питомник.

«Новый приют начнет работу уже к чемпионату мира. Я думаю, срок достаточно серьезный. Что касается питомника в Хостинском районе, в селе Барановка, то там уже сделают к этому времени дорогу, проведут все сети. Сделают ночное освещение, поставят камеры видеонаблюдения и огородят большую часть территории», — рассказал депутат ЗСК Виктор Тепляков.

Арендаторы должны выполнить все предписания ветнадзора: создать резерв свободных вольеров, огородить территорию для выгула и установить дезбарьеры. В 2018 году на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета выделено более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи перед ЧМ-2018 увеличат число мест в питомниках для бездомных животных. Власти Сочи совместно с депутатами создали рабочую группу для принятия мер по отлову безнадзорных животных, которых будут возвращать хозяевам или отправлять в питомник.

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