В Сочи на территории птицефабрики откроют приют для бездомных животных

В нем обеспечат необходимую инфраструктуру для ветеринарного обслуживания животных. Уход за питомцами на себя берут волонтеры и меценаты.

Директор департамента по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи Андрей Платонов пояснил, что приют будет расположен в старых вольерах птицефабрики. Ветеринарные требования уже подтверждены, готовится схема и смета по созданию приюта.

Также в Хостинском районе благоустроят питомник. Еще в 2014 году земельный участок площадью почти 5 га передали автономной некоммерческой организации «Добромир». Здесь открыли еще три приюта: «ПовоДог», «Бим» и «Право на жизнь». Муниципалитет освободил их от уплаты аренды земли и налогов.

На совещании общественники, занимающиеся проблемами бездомных животных, представители администрации города и района, руководители коммунальных предприятий и депутаты ЗСК приняли решение подвести на участок коммунальные сети и благоустроить подъезд к немую. Это планируют сделать к июлю. В это же время начнет работать адлерский питомник.

«Новый приют начнет работу уже к чемпионату мира. Я думаю, срок достаточно серьезный. Что касается питомника в Хостинском районе, в селе Барановка, то там уже сделают к этому времени дорогу, проведут все сети. Сделают ночное освещение, поставят камеры видеонаблюдения и огородят большую часть территории», — рассказал депутат ЗСК Виктор Тепляков.

Арендаторы должны выполнить все предписания ветнадзора: создать резерв свободных вольеров, огородить территорию для выгула и установить дезбарьеры. В 2018 году на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета выделено более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.