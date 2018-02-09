Номер один: в Москве готов первый дом для переселений по реновации

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Первый по реновации

Жилой дом расположен на 5-й Парковой улице, дом 62Б, и полностью готов под заселение. «Дом готов к заселению, определены дома, которые сюда переедут: это две пятиэтажки по улице Константина Федина № 3 и № 5», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Пятиэтажные дома, которые в скором времени в рамках реализации программы реновации будут сносить, находятся в 3 сотнях метрах от нового здания. По словам чиновника, в этих двух пятиэтажках расположены 160 квартир, все жильцы которых в скором времени переедут в новый дом.

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При этом он отметил, что квартиры в новом здании больше по общей и жилой площади, чем квартиры в переселяемых домах, в 1,3 — 1,4 раза.

Левкин пообещал, что москвичи, решившие приобрести квартиру площадью больше положенной, смогут это сделать.

«Все желающие, которые заявятся на докупку с учётом имеющихся возможностей, смогут увидеть номера квартир, в которых можно будет докупить метры, в ближайшую неделю будут размещены на сайте stroi.mos.ru. Люди смогут ознакомиться с ними и, по желанию, вступить в необходимые отношения с Фондом реновации», — разъяснил глава департамента.

Осмотр вечером

Смотровые ордера переселенцам на квартиры в новом доме начнут выдавать уже сегодня вечером, сообщил Лёвкин.

С 18 часов департамент городского имущества готов в штабе по переселению (находится на первом этаже нового дома) начать выдавать смотровые ордера первым жильцам. Сергей Левкин Руководитель департамента градостроительной политики Москвы

По словам чиновника, если жильцы после заселения обнаружат какие-либо неполадки в своих квартирах, они могут потребовать их устранения.

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Никаких платежей за устранения неполадок, которые могут быть выявлено жильцами, взыматься не будет. Сергей Левкин Руководитель департамента градостроительной политики Москвы

Левкин обратил внимание на то, что прилегающая территория нового дома приведена в полное соответствие с утверждёнными требованиями к благоустройству дворов в Москве.