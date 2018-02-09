Дед-долгожитель узнал свой возраст и расстроился

«Мне не 98 лет! Черт возьми, я постарел так быстро», — возмутился отец автора ролика. Тем не менее зрители назвали мужчину очень активным и веселым для своего возраста. «Я надеюсь, что останусь в таком же здравом рассудке, когда доживу до его лет», — восхищаются в комментариях. Другие шутят, что мужчина до сих пор в хорошей форме, потому что вел холостяцкий образ жизни.