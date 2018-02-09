Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Звезда сериала «Во все тяжкие» впервые стал отцом
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
"Золотой сговор" России и Китая ударит по доллару США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
Заворотнюк в бикини позирует вместе с супругом
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
СМИ рассказали, как США намерены противодействовать ПВО России
Ковтун: Не дай бог врагам увидеть нашу армию
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Дед-долгожитель узнал свой возраст и расстроился

На YouTube набирает популярность видеоролик, герой которого забыл, сколько ему лет. С помощью сына пожилой мужчина смог угадать свой возраст, однако реальная цифра его раздосадовала.

«Мне не 98 лет! Черт возьми, я постарел так быстро», — возмутился отец автора ролика. Тем не менее зрители назвали мужчину очень активным и веселым для своего возраста. «Я надеюсь, что останусь в таком же здравом рассудке, когда доживу до его лет», — восхищаются в комментариях. Другие шутят, что мужчина до сих пор в хорошей форме, потому что вел холостяцкий образ жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Менее чем за двое суток видео на канале Pinball Wiz просмотрели почти 650 тысяч раз. Более 13 тысяч человек поставили отметку «Мне нравится».

22 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин сообщил радостную новость для всех россиян
Ученые признались, когда погибнет человечество
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане объявлены открытыми
Ягудин раскритиковал российского фигуриста за провал на ОИ
Путин предложил новую версию анекдота про тракториста
По корейскому ТВ показали флаг России вместо французского
Двойников Трампа и Ким Чен Ына вывели с церемонии открытия ОИ
«Газпром» намекнул Европе на грядущий дефицит газа
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
«Обидно до слез»: Олимпиада как легкий способ изоляции России Запрещённый «Русский дом» стал «Домом спорта». Но вместо праздника в него пришёл траур
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь