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20:00 (мск), источник: Nur.kz

Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в двух областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Nur.kz

Завтра, 10 февраля, в Костанайской области синоптики прогнозируют метель и ветер со скоростью 15−20 м/с, а также туман.

В свою очередь, в Мангистауской области ожидается сильный мороз. Столбики термометра в регионе опустятся до -22 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее мы писали, что в предстоящие выходные на территории страны ожидается умеренный мороз.

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