Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана
Синоптики объявили штормовое предупреждение в двух областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Синоптики объявили штормовое предупреждение в двух областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Завтра, 10 февраля, в Костанайской области синоптики прогнозируют метель и ветер со скоростью 15−20 м/с, а также туман.
В свою очередь, в Мангистауской области ожидается сильный мороз. Столбики термометра в регионе опустятся до -22 градусов по Цельсию.
Напомним, ранее мы писали, что в предстоящие выходные на территории страны ожидается умеренный мороз.
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