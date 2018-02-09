Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

Источник: Nur.kz

Завтра, 10 февраля, в Костанайской области синоптики прогнозируют метель и ветер со скоростью 15−20 м/с, а также туман.

В свою очередь, в Мангистауской области ожидается сильный мороз. Столбики термометра в регионе опустятся до -22 градусов по Цельсию.