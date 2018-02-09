На Куршской косе будет открыта смотровая площадка в Морском

Новая смотровая площадка будет установлена рядом с Морским в 2018 году. Директор добавил, что в ближайшее время пройдёт реконструкция высоты Мюллера — там будут открыты новые маршруты, а также установлены обучающие интерактивные доски. Калина пригласил гостей приехать на косу и лично взглянуть на обновления.