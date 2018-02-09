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18:15 (мск), источник: Клопс.ru

На Куршской косе будет открыта смотровая площадка в Морском

В посёлке Морское на Куршской косе будет открыта смотровая площадка. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.

Источник: Клопс.ru

Новая смотровая площадка будет установлена рядом с Морским в 2018 году. Директор добавил, что в ближайшее время пройдёт реконструкция высоты Мюллера — там будут открыты новые маршруты, а также установлены обучающие интерактивные доски. Калина пригласил гостей приехать на косу и лично взглянуть на обновления.

По его словам, реконструкция в первую очередь идёт на самых посещаемых и популярных маршрутах парка. В танцующем лесу и на высоте Эфа её уже провели. Далее планируется реконструировать Королевский бор, подготовив его для детей, походного и семейного отдыха.

В декабре на Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов.

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