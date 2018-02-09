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19:52 (мск), источник: Tengrinews

Могут ли казахстанки въезжать в ОАЭ без сопровождения мужчин

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Ануар Жайнаков сообщил, что казахстанские женщины могут без сопровождения мужчин въезжать в Объединенные Арабские Эмираты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Женщины могут беспрепятственно въезжать в Объединенные Арабские Эмираты без сопровождения мужчин», — сообщил Ануар Жайнаков корреспонденту агентства.

Напомним, с 10 марта текущего года вступает в силу безвизовый режим для граждан Казахстана сроком пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах до 30 дней.

Соглашения о безвизовых поездках были заключены с ОАЭ по всем видам паспортов. МИД Казахстана намерен расширять список стран по отмене виз для казахстанцев.

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