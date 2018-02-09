Могут ли казахстанки въезжать в ОАЭ без сопровождения мужчин

Источник: Tengrinews

«Женщины могут беспрепятственно въезжать в Объединенные Арабские Эмираты без сопровождения мужчин», — сообщил Ануар Жайнаков корреспонденту агентства.

Напомним, с 10 марта текущего года вступает в силу безвизовый режим для граждан Казахстана сроком пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах до 30 дней.