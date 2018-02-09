Могут ли казахстанки въезжать в ОАЭ без сопровождения мужчин
Руководитель
Руководитель
«Женщины могут беспрепятственно въезжать в Объединенные Арабские Эмираты без сопровождения мужчин», — сообщил Ануар Жайнаков корреспонденту агентства.
Напомним, с 10 марта текущего года вступает в силу безвизовый режим для граждан Казахстана сроком пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах до 30 дней.
Соглашения о безвизовых поездках были заключены с ОАЭ по всем видам паспортов. МИД Казахстана намерен расширять список стран по отмене виз для казахстанцев.
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