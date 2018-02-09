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18:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Билеты на матчи ЧМ-2018 отдельным категориям нижегородцам планируется предоставить на льготных условиях

Этап прямых продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 13 марта.

Как сообщил на пресс-конференции 9 февраля представитель министерства иностранных дел РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов, готовится обращение к правительству Нижегородской области и региональному министерству спорта с инициативой обеспечить определенные категории лиц, таких как пенсионеры-ветераны, дети из интернатов и детских домов, люди с ограниченными возможностями, билетами на матчи ЧМ 2018, которые пройдут в столице Приволжья.

По словам представителя МИД, для этого уже формируется пакет документов. В частности, его планируется подготовить до конца февраля.

«Учитывая большую стоимость билетов и масштабы мероприятия, надо обязательно дать возможность людям, которые материально стеснены, посетить матчи сборных мира, которые приедут к нам. Для ребят из интернатов и детских домов это будет впечатление на несколько лет», — подчеркнул Сергей Малов.

Напомним, что сборные Аргентины, Хорватии, Англии, Швейцарии, Коста-Рики, Швеции, Панамы, Южной Кореи выступят в Нижнем Новгороде на ЧМ-2018.

Ранее также сообщалось, что этап прямых продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 13 марта.

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