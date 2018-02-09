Билеты на матчи ЧМ-2018 отдельным категориям нижегородцам планируется предоставить на льготных условиях
Этап прямых продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 13 марта.
Этап прямых продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 13 марта.
Как сообщил на
По словам представителя МИД, для этого уже формируется пакет документов. В частности, его планируется подготовить до конца февраля.
«Учитывая большую стоимость билетов и масштабы мероприятия, надо обязательно дать возможность людям, которые материально стеснены, посетить матчи сборных мира, которые приедут к нам. Для ребят из интернатов и детских домов это будет впечатление на несколько лет», — подчеркнул Сергей Малов.
Напомним, что сборные Аргентины, Хорватии, Англии, Швейцарии,
Ранее также сообщалось, что этап прямых продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 13 марта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.