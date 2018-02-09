Воронежцы опасаются падения 17-этажного дома на улице Хользунова
Два подъезда наклонились почти на треть метра, и продолжают падать.
Два подъезда наклонились почти на треть метра, и продолжают падать.
В Воронеже появилась своя «Пизанская башня». Так условно жильцы называют 17-этажный дом на улице Хользунова, который, по их словам, может обрушиться, если не исправить ситуацию. Два подъезда наклонились почти на треть метра, и продолжают падать, пока управляющая компания и застройщик выясняют в судах, по чьей вине это происходит.
Ирина Хомулло рассказывает — её квартира вместе со всем подъездом постепенно наклоняется. Жалуется,
— Грохот стоит, знаете, аж страшно. Я
С этого ракурса изъян виден даже невооруженным взглядом, показывает Станислав Чирков — он первым заметил, что недавно заделанный деформационной шов треснул по всей высоте дома.
— Шёл из магазина со стадиона, а там со строительного института ребята с теодолитом бегают. Ну, полевые работы у них. Я попросил. Говорю, мальчики, у меня есть подозрения, что дом падает. Он подтвердил, что
Неофициальная версия вскоре подтвердилась. На руках у жильцов заключение центра судебной экспертизы: при проектировании фундамента были допущены нарушения. К тому же нет гидроизоляции — вода скапливается в подвале и подмывает основание дома. В итоге две из пяти секций здания наклонились более чем на 20 сантиметров и процесс продолжается. Застройщик экспертам и их выводам не доверяет.
— В акте экспертного заключения, которое заказали жильцы этого дома, он, на самом деле, не совсем корректный. Для того, чтобы сделать такие серьёзные выводы, нужно провести очень серьёзную экспертизу, исследование которой должны проводиться в течение года, не меньше. Потому те ссылки, который делает эксперт в данном вопросе, они должны проводиться в разные времена года, — пояснила первый заместитель генерального директора
Дом построен 10 лет назад и гарантия на него истекла. Застройщик уверен, проблема в том, что за зданием плохо следит управляющая компания. Вода в подвалы попадает с улицы через трещины в отмостке. Отношения застройщик и УК выясняют в суде — тот подтвердил правоту коммунальщиков и обязал строителей сделать гидроизоляцию по всему периметру здания. Впрочем, это решение сейчас обжалуется.
Чтобы дом поставить на прежнее место, услуги
Сейчас, говорят жильцы, главное не выровнять дом — этого они будут добиваться позже, а остановить его крен. Поэтому люди пристально следят за ходом судов в надежде, что они закончатся до весны, когда начнёт таять снег и пойдут дожди.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.