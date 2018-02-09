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18:30 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы опасаются падения 17-этажного дома на улице Хользунова

Два подъезда наклонились почти на треть метра, и продолжают падать.

Источник: Вести - Воронеж

В Воронеже появилась своя «Пизанская башня». Так условно жильцы называют 17-этажный дом на улице Хользунова, который, по их словам, может обрушиться, если не исправить ситуацию. Два подъезда наклонились почти на треть метра, и продолжают падать, пока управляющая компания и застройщик выясняют в судах, по чьей вине это происходит.

Ирина Хомулло рассказывает — её квартира вместе со всем подъездом постепенно наклоняется. Жалуется, из-за трещины в шве между секциями дома в угловой комнате стало холодно, а во время дождей женщина и вовсе старается сюда не заходить.

— Грохот стоит, знаете, аж страшно. Я какую-то ночь проснулась, вскочила, я думала, что уже треснула стена! Уже вот этот страх! Подошла, нет, вроде ничего, — призналась жительница Воронежа Ирина Хомулло.

С этого ракурса изъян виден даже невооруженным взглядом, показывает Станислав Чирков — он первым заметил, что недавно заделанный деформационной шов треснул по всей высоте дома.

— Шёл из магазина со стадиона, а там со строительного института ребята с теодолитом бегают. Ну, полевые работы у них. Я попросил. Говорю, мальчики, у меня есть подозрения, что дом падает. Он подтвердил, что где-то на 12 см он ушёл в сторону. Опять же, это неофициально, — рассказал житель Воронежа Станислав Чирков.

Неофициальная версия вскоре подтвердилась. На руках у жильцов заключение центра судебной экспертизы: при проектировании фундамента были допущены нарушения. К тому же нет гидроизоляции — вода скапливается в подвале и подмывает основание дома. В итоге две из пяти секций здания наклонились более чем на 20 сантиметров и процесс продолжается. Застройщик экспертам и их выводам не доверяет.

— В акте экспертного заключения, которое заказали жильцы этого дома, он, на самом деле, не совсем корректный. Для того, чтобы сделать такие серьёзные выводы, нужно провести очень серьёзную экспертизу, исследование которой должны проводиться в течение года, не меньше. Потому те ссылки, который делает эксперт в данном вопросе, они должны проводиться в разные времена года, — пояснила первый заместитель генерального директора компании-застройщика Инна Чекмарева.

Дом построен 10 лет назад и гарантия на него истекла. Застройщик уверен, проблема в том, что за зданием плохо следит управляющая компания. Вода в подвалы попадает с улицы через трещины в отмостке. Отношения застройщик и УК выясняют в суде — тот подтвердил правоту коммунальщиков и обязал строителей сделать гидроизоляцию по всему периметру здания. Впрочем, это решение сейчас обжалуется.

Чтобы дом поставить на прежнее место, услуги великана-силача или волшебника точно не понадобятся. Никакой магии. Нужно 100 млн руб. Примерно за такую сумму готовы выровнять дом специалисты из Ростова. Опыт уже есть. Им удалось выровнять здание, которое наклонилось на 70 см. Здесь наклон в два раза меньше.

Сейчас, говорят жильцы, главное не выровнять дом — этого они будут добиваться позже, а остановить его крен. Поэтому люди пристально следят за ходом судов в надежде, что они закончатся до весны, когда начнёт таять снег и пойдут дожди.

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