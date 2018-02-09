Журналисту Нурматову больше ничто не мешает уехать из России

Источник: Sputnik

«Суд изменил постановление о принудительном выдворении, разъяснив, что он имеет право уехать в третью страну», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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Первое решение о принудительном возвращении Али Феруза в Узбекистан ранее изменил Мосгорсуд. Таким образом, теперь нет решения суда, запрещающего ему покинуть Россию самостоятельно.

Изначально речь шла о принудительном выдворении Нурматова, незаконно находившегося в России, в Узбекистан, однако в «Новой газете» опасались, что власти этой республики начнут преследовать журналиста. Пройдя множество судебных инстанций, защита добилась в Мосгорсуде, чтобы Нурматова не депортировали на родину, а разрешили уехать в любую страну, где его согласны принять.

Адвокат ранее отмечал, что Нурматов уже купил билеты и оформил необходимые документы, чтобы выехать в Германию.

В ноябре 2017 года Басманный суд признал Нурматова виновным в незаконной работе в России и постановил выдворить, оштрафовав на 5 тысяч рублей. Однако из-за подачи защитой жалобы в ЕСПЧ Басманному суду теперь придется это решение пересмотреть.

По данным в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России).

В «Новой газете» отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал «несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать».