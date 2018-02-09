В Волгограде завпроизводством «Гурмана» оштрафовали за массовое отравление салатами

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, в октябре 2016 года Людмила Купцова не проконтролировала своих подчиненных, в результате чего бактерии сальмонеллы, находившиеся в полуфабрикате из мяса цыплят-бройлеров попали в салаты. После употребления салата «Оливье» 75 человек оказались в больнице с пищевым отравлением. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.