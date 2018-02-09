В Волгограде завпроизводством «Гурмана» оштрафовали за массовое отравление салатами
Волгоградский областной суд ужесточил приговор заведующей производством кулинарного цеха № 1 магазина «Гурман» в Красноармейском районе Волгограда.
Волгоградский областной суд ужесточил приговор заведующей производством кулинарного цеха № 1 магазина «Гурман» в Красноармейском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Приговором Красноармейского районного суда женщина была оштрафована на пять тысяч рублей, однако прокуратура обжаловала это решение, сочтя его мягким. Волгоградский областной суд ужесточил наказание женщине, приговорив ее к штрафу в 70 тысяч рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения.
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