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18:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде завпроизводством «Гурмана» оштрафовали за массовое отравление салатами

Волгоградский областной суд ужесточил приговор заведующей производством кулинарного цеха № 1 магазина «Гурман» в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, в октябре 2016 года Людмила Купцова не проконтролировала своих подчиненных, в результате чего бактерии сальмонеллы, находившиеся в полуфабрикате из мяса цыплят-бройлеров попали в салаты. После употребления салата «Оливье» 75 человек оказались в больнице с пищевым отравлением. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Приговором Красноармейского районного суда женщина была оштрафована на пять тысяч рублей, однако прокуратура обжаловала это решение, сочтя его мягким. Волгоградский областной суд ужесточил наказание женщине, приговорив ее к штрафу в 70 тысяч рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения.

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