Водителей Воронежской области предупредили о выбегающих на дороги косулях

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Косули стали чаще выходить за пределы Хоперского заповедника — на неубранные кукурузные поля, прилегающие к Южному участковому лесничеству. Животных привлекает легкодоступный корм, и при переходе автотрассы, особенно ночью, они попадают под машины, предупредила пресс-служба заповедника в среду, 7 февраля. Администрация заповедника попросила организацию, которая обслуживает дорогу, установить предупреждающие дорожные знаки.

Возле этих полей животные часто становятся добычей браконьеров. Служба охраны заповедника организовала дежурства для их защиты.

За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ. Максимальная санкция — 2 года лишения свободы.

Хоперский заповедник основан в 1935 году для разработки методов сохранения, восстановления и рационального природопользования экологических систем долины Хопра. Располагается в восточной части Воронежской области в пределах Новохоперского, Поворинского и Грибановского районов. Территория заповедника вытянута на 50 км вдоль реки Хопер с севера на юг.

Общая площадь заповедника — 16,2 тыс. га. Помимо косули, в заповеднике обитают лось, акклиматизированный пятнистый олень, кабан, волк, лисица, барсук, лесная куница. Особо охраняемый обитатель — русская выхухоль, занесенная в Красную книгу РФ.