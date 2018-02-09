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18:26 (мск), источник: Моя Планета

Поезд в России изменил расписание ради одной школьницы

Поезд «Санкт-Петербург — Мурманск» с начала февраля изменил расписание движения, чтобы забирать со станции Пояконда 14-летнюю школьницу Карину Козлову с бабушкой. Так они смогут добираться из школы домой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пояконда расположена на самом юге Мурманской области. Зимой, по некоторым данным, в поселке остаются не более 50 жителей, большинство из них работают на биологической станции МГУ в 15 километрах от поселка, на берегу Белого моря. Среди сотрудников станции — родители Карины Козловой, единственного ребенка, оставшегося в Пояконде, передает РИА «Новости».

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Десятилетиями дети из Пояконды ездили в школу поселка Зеленоборский на электричке и школьном автобусе. Их сопровождала бабушка Карины, Наталья Козлова. После занятий они добирались обратно на поезде дальнего следования. Однако с 1 декабря техническую остановку в Пояконде отменили, и у Карины оставалась единственная возможность уехать домой на электричке, которая отправляется в 19:10.

«А это значит, что домой девочка приезжала бы ближе к девяти вечера. Учитывая, что утренняя электричка у Карины в 7:39, на домашние задания и полноценный отдых у ребенка просто не оставалось бы времени», — рассказали на железной дороге.

По просьбе мамы Карины к железнодорожникам обратилась администрация Кандалакшского района, а те назначили дополнительную остановку для поезда дальнего следования.

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