Поезд в России изменил расписание ради одной школьницы

Пояконда расположена на самом юге Мурманской области. Зимой, по некоторым данным, в поселке остаются не более 50 жителей, большинство из них работают на биологической станции МГУ в 15 километрах от поселка, на берегу Белого моря. Среди сотрудников станции — родители Карины Козловой, единственного ребенка, оставшегося в Пояконде, передает РИА «Новости».

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Десятилетиями дети из Пояконды ездили в школу поселка Зеленоборский на электричке и школьном автобусе. Их сопровождала бабушка Карины, Наталья Козлова. После занятий они добирались обратно на поезде дальнего следования. Однако с 1 декабря техническую остановку в Пояконде отменили, и у Карины оставалась единственная возможность уехать домой на электричке, которая отправляется в 19:10.

«А это значит, что домой девочка приезжала бы ближе к девяти вечера. Учитывая, что утренняя электричка у Карины в 7:39, на домашние задания и полноценный отдых у ребенка просто не оставалось бы времени», — рассказали на железной дороге.