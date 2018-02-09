«Почта Молдовы» предупредила о новом виде мошенничества
Госпредприятие уже не в первый раз за месяц предупреждает об орудующих обманщиках.
Госпредприятие уже не в первый раз за месяц предупреждает об орудующих обманщиках.
КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Государственное предприятие «Почта Молдовы» призвало клиентов не участвовать в опросах, которые проводятся, якобы от ее имени.
«ГП “Почта Молдовы” обращает внимание, что не проводит такие опросы, не организует на сайтах и в социальных сетях конкурсы, которые предусматривают премии. Это новый вид мошенничества», — сообщили в пятницу в
Как уточнили в «Почте Молдовы», о таких случаях уже проинформированы правоохранительные органы.
Ранее предприятие предупреждало о том, что клиенты не должны отвечать на полученные через интернет
Для проверки информации можно звонить в службу заботы о клиентах по номеру 022 270 044.
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