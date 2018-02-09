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23:33 (мск), источник: Sputnik.md

«Почта Молдовы» предупредила о новом виде мошенничества

Госпредприятие уже не в первый раз за месяц предупреждает об орудующих обманщиках.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Государственное предприятие «Почта Молдовы» призвало клиентов не участвовать в опросах, которые проводятся, якобы от ее имени.

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«ГП “Почта Молдовы” обращает внимание, что не проводит такие опросы, не организует на сайтах и в социальных сетях конкурсы, которые предусматривают премии. Это новый вид мошенничества», — сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

Как уточнили в «Почте Молдовы», о таких случаях уже проинформированы правоохранительные органы.

Ранее предприятие предупреждало о том, что клиенты не должны отвечать на полученные через интернет SMS-сообщения, отправленные от имени почты с просьбой перезвонить. Все официальные сообщения приходят клиентам с номера 2525.

Для проверки информации можно звонить в службу заботы о клиентах по номеру 022 270 044.

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