Двойников Трампа и Ким Чен Ына вывели с церемонии открытия Олимпиады

40 фотографий 40 фотографий 40 фотографий

Двое мужчин, переодетых в президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына застали врасплох зрителей на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Они рассказали журналистам, что смысл переодевания был не только в хайпе и замечательных селфи. Замысел двойников заключался в том, чтобы посодействовать мирному разрешению напряженного противостояния США и КНДР.

Это мирная акция. Мы хотим содействовать установлению мира. Мы показали людям, как должно выглядеть мирное сосуществование… Когда мы прибыли на стадион, на нас смотрели, как на рок-звезд. двойник Ким Чен Ына (Говард)

«Мы хорошо ладим между собой [с двойником Трампа]. Так что я считаю, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын тоже могли бы найти общий язык, если бы поговорили. На мой взгляд, они очень похожи», — сказал Говард ранее Africanews.

Денис Алан, копирующий Дональда Трампа, считает их акцию с «Ким Чен Ыном» обычной шуткой. «Я использую свое сходство с Дональдом Трампом, чтобы развлекать людей, заставлять их смеяться. Я не использую свою внешность, чтобы делать политические заявления», — сообщил он Africanews.

Журналисты выяснили, что «Ким Чен Ын» на самом деле не кореец, а австралиец. «Трамп» оказался американцем. Оба отлично поработали над своими образами, выбрали подходящую одежду и профессионально загримировались. На некоторых фото, которые увезут с собой многие гости Пхенчхана, двойников и не отличить от настоящих политиков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5UV4lvVzprs?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.