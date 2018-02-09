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19:16 (мск), источник: Daily Storm

Двойников Трампа и Ким Чен Ына вывели с церемонии открытия Олимпиады

Переодевшиеся и загримированные мужчины решили устроить акцию во имя мира.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Двое мужчин, переодетых в президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына застали врасплох зрителей на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Они рассказали журналистам, что смысл переодевания был не только в хайпе и замечательных селфи. Замысел двойников заключался в том, чтобы посодействовать мирному разрешению напряженного противостояния США и КНДР.

Это мирная акция. Мы хотим содействовать установлению мира. Мы показали людям, как должно выглядеть мирное сосуществование… Когда мы прибыли на стадион, на нас смотрели, как на рок-звезд.
двойник Ким Чен Ына (Говард)

«Мы хорошо ладим между собой [с двойником Трампа]. Так что я считаю, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын тоже могли бы найти общий язык, если бы поговорили. На мой взгляд, они очень похожи», — сказал Говард ранее Africanews.

Денис Алан, копирующий Дональда Трампа, считает их акцию с «Ким Чен Ыном» обычной шуткой. «Я использую свое сходство с Дональдом Трампом, чтобы развлекать людей, заставлять их смеяться. Я не использую свою внешность, чтобы делать политические заявления», — сообщил он Africanews.

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Журналисты выяснили, что «Ким Чен Ын» на самом деле не кореец, а австралиец. «Трамп» оказался американцем. Оба отлично поработали над своими образами, выбрали подходящую одежду и профессионально загримировались. На некоторых фото, которые увезут с собой многие гости Пхенчхана, двойников и не отличить от настоящих политиков.

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Накануне открытия Олимпиады «Ким» и «Дональд» прогуливались по улицам и позировали с прохожими для селфи. А 9 февраля посетили торжественную церемонию на стадионе Пхенчхан. Однако, их мирная миссия не встретила поддержки у службы безопасности и двойников попросили удалиться, сообщает Би-би-си. В Twitter сотрудница Washigton Post отметила, что лидеры стран, хоть и понарошку, продемонстрировали «олимпийский дух в лучшем виде».

3 комментарияк этой статье
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