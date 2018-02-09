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18:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

Площади и парки. Что благоустроят в Воронеже для создания комфортной городской среды

В ближайшие шесть лет в регионе потратят 2,7 млрд рублей на благоустройство дворов и общественных пространств, а также реконструкцию объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Источник: Вести - Воронеж

В Воронеже — 1,47 млрд рублей за пять лет. В 2018 году в рамках программы формирования комфортной городской среды впервые приступят к благоустройству общественных пространств.

Если для включения в программу благоустройства своего двора необходимо было провести общее собрание жильцов, разработать дизайн-проект, подать заявку в управу и потом защитить его перед комиссией, то с выбором общественного пространства, которое на средства программы приведут в порядок, все несколько сложнее. Прием заявок завершился в пятницу, 9 февраля. И уже определились первые лидеры. «Вести-Воронеж» разобрались, какие общественные пространства есть шанс благоустроить.

На какой срок рассчитана реализация проекта

Правительство Воронежской области в сентябре 2017 года утвердило государственную программу «Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018−2023 годы». В Воронеже соответствующая муниципальная программа будет действовать в 2018—2022 годах.

Сколько средств выделят на благоустройство

На благоустройство дворов многоквартирных домов, обустройство общественных пространств и модернизацию системы централизованного холодного водоснабжения в Воронежской области направят 2,74 млрд рублей. В 2018 году муниципалитеты региона получат 542,2 млн рублей. В Воронеже сумма затрат за пять лет составит 1,47 млрд рублей, в 2018 году — 249,4 млн рублей.

Заинтересует ли программа жителей региона

Общественные пространства региона — пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары — в большинстве своем характеризуются высоким износом, отсутствием инженерных сетей, освещения и развлекательной инфраструктуры. В материалах региональной программы говорится, что из 342 общественных территорий 189 — не благоустроены.

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В Воронеже из 277 общественных территорий общей площадью 744 га благоустройство требуется 216-ти, или 77,97% от их общего количества.

Какие работы будут выполняться в рамках программы

В рамках программы формирования комфортной городской среды планируется обустройство сети велодорожек, установка или реконструкция систем освещения и видеонаблюдения, ремонт или замена ограждений, установка малых архитектурных форм — лестниц, оград, скульптур, скамей — и в том числе фонтанов. Так же в числе запланированных работ — реконструкция или устройство плиточного мощения, установка пандусов, съездов и систем информации и навигации для маломобильных воронежцев, а также озеленение общественных пространств.

Сколько общественных пространств планируется благоустроить

За годы действия программы в Воронежской области планируется благоустроить 95 общественных территорий — парков, скверов и бульваров, в областном центре — еще 48. В 2018 году в Воронеже благоустроят одно общественное пространство.

Как отберут территории для благоустройства

Чтобы определиться с территорией, которую предстоит благоустроить в Воронеже в текущем году, в управах районов, шести МФЦ города и 17 торговых центрах установили урны для бюллетеней. Первый этап голосования стартовал 19 января и завершился 9 февраля. В бюллетенях горожане могли проголосовать за одно из девяти предложенных общественных пространств или указать свой вариант в пустом десятом окне. В числе названных — парки «Танаис», «Дельфин», «Орлёнок», «Детский литературный парк», территория, прилегающие к музею «Арсенал», и участок на улице Димитрова — от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта, а также общественные пространства на улицах Кардашова и Орджоникидзе и на площади Детей, 1.

Дизайн-проекты для реконструкции этих общественных пространств разработали профессиональные архитекторы. Например, проекты благоустройства «Орлёнка», «Танаиса» и «Дельфина» были созданы в рамках программ форума «Зодчество VRN», а территорий на Кардашова и Орджоникидзе — авторы КБ «Стрелка».

По предварительным данным, первый этап голосования показал, что наибольшее число голосов горожане отдали за Литературный парк, участок на улице Димитрова и территорию, прилегающую к музею «Арсенал». Среди «самовыдвиженцев» лидирует парк «Южный».

Итоги первого этапа голосование подведет муниципальная общественная комиссия. В «шорт-лист» голосования войдут три общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов. Не позднее 1 марта дизайн-проекты опубликуют на сайте мэрии и в городских СМИ. Так же их разместят на стендах счетных участков, где в марте и пройдет заключительный этап голосования. Вероятнее всего, его совместят с выборами президента РФ 18 марта. В этот же день за предложенные земляками результаты на избирательных участках смогут проголосовать и жители районов области. В регионе в программе принимают участие все населенные пункты, в которых проживают более 20 тыс. человек.

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