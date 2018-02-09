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20:25 (мск), источник: Uzdaily.uz

Строится мечеть имени Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа

По инициативе Президента Шавката Мирзиёева строящаяся в Чиланзарском районе мечеть будет носить имя Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа.

Источник: Uzdaily.uz

Глава нашего государства в ходе ознакомления с созидательной работой в Ташкенте посетил место строительства данной мечети.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был ученым, не только широко известным в нашей стране, но и признанным во всем исламском мире, сказал Шавкат Мирзиёев. Он посвятил свою жизнь изучению и пропаганде основ нашей священной религии, воспитанию молодежи в духе просвещенного ислама.

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Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф в 1989 году, в очень сложное время, стал председателем, муфтием Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Тот период занимает особое место в нашей истории как время возрождения исламских наук, религиозных традиций и ценностей.

Будучи автором комментариев на узбекском языке к известным в исламском мире книгам, таким как «Мухтасари Викая», «Кифая», «Мазхабы — символ единства», «Не следование мазхабу — самая опасная бидъа, угрожающая исламскому шариату», он внес большой вклад в разрешение многих ненужных разногласий в те сложные годы.

В качестве муфтия вел широкую международную деятельность, смог наладить и развить культурно-просветительские связи со многими исламскими странами.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф как муфтий и как депутат Верховного Совета бывшего союза внес правительству обращение, где излагались вопросы уважения прав мусульман, создания для них необходимых условий.

Выступление с такой инициативой в то время, когда господствовала тоталитарная идеология, без сомнений, было огромным подвигом, сказал Президент нашей страны. В результате этого советское правительство изменило политику в отношении мусульман, открылись мечети и медресе, увеличилось количество паломников, отправляющихся в хадж. В 1990 году из республик Центральной Азии через город Ташкент совершить хадж удалось 500 мусульманам. Это очень большой результат, учитывая, что в те времена ежегодно в хадж отправлялись всего 20−30 человек со всего союза.

Шейх Мухаммада Садык пользовался огромным уважением и авторитетом среди мусульман всего мира. Наш выдающийся соотечественник был членом таких авторитетных организаций, как Исполнительное бюро Собрания исламских улемов и мыслителей мира, Всемирный союз мусульманских улемов, Всемирная Исламская Лига, Королевская академия Иордании. Был удостоен золотой медали Лавр Нила Арабской Республики Египет. Следует особо отметить, что никто в истории современного Узбекистана не достиг таких высот в исламских науках, как он.

Выдающийся ученый написал более 100 книг на различную религиозно-просветительскую тематику. Мудрые слова, беседы, выступления на радио и телевидении, книги, в том числе аудиокниги шейха заняли прочное место в жизни наших соотечественников.

Своими глубокими познаниями, добрыми наставлениями и примерными поступками Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф является образцом добросовестного служения во имя Родины и развития религии. Изучение его жизни и научной деятельности, приобщение народа к его наследию — почетный долг.

Президент Шавкат Мирзиёев, знакомясь с проектом мечети, отметил необходимость его дальнейшего совершенствования, изучения при этом предложений населения и религиозных деятелей.

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