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19:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые разрешили есть снег

Ученые Румынского университета показали, что употреблять в пищу свежевыпавший снег, который лежал менее двух дней, безопасно для здоровья.

Источник: РИА "Новости"

С течением времени, однако, повышается риск загрязнения замерзшей воды бактериями и плесенью. Об этом сообщает The Washington Post.

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Исследователи собрали снег из парка и вблизи кольцевой развязки в румынском городе Меркуря-Чук в январе и феврале, поместив образцы в герметично закрытые стерильные контейнеры. Пробы содержались при температуре минус 17,4−1,1 градуса Цельсия. Затем ученые проследили за развитием бактерий и плесени в них.

Оказалось, что при содержании январского снега в течение одного дня количество бактерий выросло до пяти на квадратный миллиметр. У февральских образцов этот показатель был в четыре раза выше. При этом у очень свежего снега, выпавшего максимум 12 часов назад, содержание микроорганизмов было незначительным, однако через два дня насчитывалось десятки микробов.

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