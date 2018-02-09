Ученые разрешили есть снег

Исследователи собрали снег из парка и вблизи кольцевой развязки в румынском городе Меркуря-Чук в январе и феврале, поместив образцы в герметично закрытые стерильные контейнеры. Пробы содержались при температуре минус 17,4−1,1 градуса Цельсия. Затем ученые проследили за развитием бактерий и плесени в них.

Оказалось, что при содержании январского снега в течение одного дня количество бактерий выросло до пяти на квадратный миллиметр. У февральских образцов этот показатель был в четыре раза выше. При этом у очень свежего снега, выпавшего максимум 12 часов назад, содержание микроорганизмов было незначительным, однако через два дня насчитывалось десятки микробов.