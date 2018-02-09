Ученые разрешили есть снег
Ученые Румынского университета показали, что употреблять в пищу свежевыпавший снег, который лежал менее двух дней, безопасно для здоровья.
Ученые Румынского университета показали, что употреблять в пищу свежевыпавший снег, который лежал менее двух дней, безопасно для здоровья.
С течением времени, однако, повышается риск загрязнения замерзшей воды бактериями и плесенью. Об этом сообщает The Washington Post.
Исследователи собрали снег из парка и вблизи кольцевой развязки в румынском городе
Оказалось, что при содержании январского снега в течение одного дня количество бактерий выросло до пяти на квадратный миллиметр. У февральских образцов этот показатель был в четыре раза выше. При этом у очень свежего снега, выпавшего максимум 12 часов назад, содержание микроорганизмов было незначительным, однако через два дня насчитывалось десятки микробов.
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