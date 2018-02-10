«СКА-Хабаровск» одолел экс-чемпиона Чехословакии

Во втором товарищеском матче учебно-тренировочного сбора в Турции футболисты хабаровского СКА встретились с чешским клубом «Зброёвка Брно», который в далеких 1970-х становился чемпионом Чехословакии, и одержали победу — 1:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Судьбу поединка решил единственный гол, который на 70-й минуте провёл Владислав Никифоров.



В Турции армейцев ждёт ещё одна игра: 12 февраля подопечные Рината Билялетдинова сыграют с многократным чемпионом Венгрии — клубом «Гонвед» из Будапешта.



Напомним, что первый официальный матч года «СКА-Хабаровск» проведёт 27 февраля. В рамках ¼ финала Кубка России армейцы будут принимать ярославский «Шинник».



«СКА-Хабаровск» — «Зброёвка Брно» — 1:0 (0:0)

Гол: Никифоров, 70 мин

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Карпов (Адейоле, 74), Димидко, Кабутов, Баляйкин (Наваловский, 57), Макаров (Карасев, 45), Богаев (Эдиев, 80), Калинский, Самсонов, Федотов (Савичев, 46), Никифоров (Муллин, 77).