«СКА-Хабаровск» одолел экс-чемпиона Чехословакии
Единственный мяч забил Владислав Никифоров.
Единственный мяч забил Владислав Никифоров.
Во втором товарищеском матче
Судьбу поединка решил единственный гол, который на 70-й минуте провёл Владислав Никифоров.
В Турции армейцев ждёт ещё одна игра: 12 февраля подопечные Рината Билялетдинова сыграют с многократным чемпионом Венгрии — клубом «Гонвед» из Будапешта.
Напомним, что первый официальный матч года «СКА-Хабаровск» проведёт 27 февраля. В рамках ¼ финала Кубка России армейцы будут принимать ярославский «Шинник».
«СКА-Хабаровск» — «Зброёвка Брно» — 1:0 (0:0)
Гол: Никифоров, 70 мин
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Карпов (Адейоле, 74), Димидко, Кабутов, Баляйкин (Наваловский, 57), Макаров (Карасев, 45), Богаев (Эдиев, 80), Калинский, Самсонов, Федотов (Савичев, 46), Никифоров (Муллин, 77).
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