Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
Борис Корчевников: «Я собираюсь стать папой!»
В Москве готов к заселению первый дом по программе реновации
Пугачева показала фото без макияжа
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Юноша в качестве эксперимента прошелся по Львову с флагом России
CAS снова заступился за российских спортсменов
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
В Сирии ликвидирован воевавший за ИГИЛ известный артист Кусперт
СМИ о том, почему не успели спасти пилота Су-25 РФ
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
09:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Уникальная автобусная остановка появится в Хабаровске

Хабаровчан приглашают приложить руку к её созданию.

Автобусная остановка «Знамёнщикова» преобразится силами неравнодушных хабаровчан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Завтра, 11 февраля, остановочный павильон украсят полотнами из цветной пряжи, а также приведут в порядок книжный шкаф, который когда-то положил начало движению буккроссинг в Хабаровске.

 — У нас остались несколько шарфиков с акции «Пряжа на пляже» и мы решили пусть их в дело, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» продюсер городских проектов Центра прикладной урбанистики Евгений Мишталь. — Планируется украсить ими колонны остановки и Серёгу. Так в народе нарекли книжный шкаф, который пользуется популярностью и, судя по всему, уважением горожан, потому что далеко не каждый его последователь прижился на хабаровских остановках.

Сейчас конструкции остановки заклеены объявлениями, что придаёт ей неухоженный вид. Инициаторы акции надеются, что цветная пряжа остановит расклейщиков и сохранит уютную обстановку.

Горожане могут помочь организаторам — захватить дома инструменты для починки шкафа, книги, которые пополнят его полки, и прийти на «Знамёнщикова» в 11.00.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Хаски и самоеды окунулись в родную стихию под Хабаровском
Вячеслав Шпорт открыл V Всероссийский турнир по дзюдо памяти Ощепкова
В МЧС рассказали о наиболее вероятных сценариях войны с Россией
Американский болельщик развернул флаг России на открытии ОИ-2018
Израильские ВВС снова атаковали цели в Сирии
Долгожитель узнал свой возраст и расстроился
Сирийские ПВО подбили израильский истребитель
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в КНДР
Лавров рассказал, как относятся к России в мире
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Нормального биатлона не будет. Но полубиатлон нам оставили В субботу днем состоится первая из биатлонных гонок Пхенчхана-2018: женщины побегут спринт
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь