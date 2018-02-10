Уникальная автобусная остановка появится в Хабаровске
Хабаровчан приглашают приложить руку к её созданию.
Хабаровчан приглашают приложить руку к её созданию.
Автобусная остановка «Знамёнщикова» преобразится силами неравнодушных хабаровчан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Завтра, 11 февраля, остановочный павильон украсят полотнами из цветной пряжи, а также приведут в порядок книжный шкаф, который
— У нас остались несколько шарфиков с акции «Пряжа на пляже» и мы решили пусть их в дело, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» продюсер городских проектов Центра прикладной урбанистики Евгений Мишталь. — Планируется украсить ими колонны остановки и Серёгу. Так в народе нарекли книжный шкаф, который пользуется популярностью и, судя по всему, уважением горожан, потому что далеко не каждый его последователь прижился на хабаровских остановках.
Сейчас конструкции остановки заклеены объявлениями, что придаёт ей неухоженный вид. Инициаторы акции надеются, что цветная пряжа остановит расклейщиков и сохранит уютную обстановку.
Горожане могут помочь организаторам — захватить дома инструменты для починки шкафа, книги, которые пополнят его полки, и прийти на «Знамёнщикова» в 11.00.
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