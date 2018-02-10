Уникальная автобусная остановка появится в Хабаровске

— У нас остались несколько шарфиков с акции «Пряжа на пляже» и мы решили пусть их в дело, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» продюсер городских проектов Центра прикладной урбанистики Евгений Мишталь. — Планируется украсить ими колонны остановки и Серёгу. Так в народе нарекли книжный шкаф, который пользуется популярностью и, судя по всему, уважением горожан, потому что далеко не каждый его последователь прижился на хабаровских остановках.