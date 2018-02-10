Хабаровчане написали пробный «Тотальный диктант» на курсах по русскому

Источник: Восток Медиа

«На первом занятии, как это традиционно происходит, мы писали пробный диктант — текст Леонида Юзефовича “Язык звёзд”. Это довольно сложный текст, на мой взгляд — даже для человека, который часто пишет, он непрост, и многие участники это отметили. Но, тем не менее, Леонид уже выступал автором “Тотального диктанта”. И вообще, я думаю, готовиться нужно на чем-то серьёзном», — рассказала корреспонденту агентства координатор акции в Хабаровске Лилия Тивикова.

В этом году на бесплатные курсы пришли 26 человек, в основном — люди зрелого возраста. Были и представители городской молодёжи. На первом занятии председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Хабаровске Ирина Калашникова, которой предстоит возглавить пул проверяющих работы филологов, разобрала пробный текст и отметила его особенности.

«Большое внимание мы будем уделять пунктуации. В текстах есть места, которые можно пунктуационно оформить несколькими вариантами, и это всегда учитывается организаторами “Тотального диктанта”. В орфографии таких спорных моментов намного меньше», — добавила Лилия Тивикова.