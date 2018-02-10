Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
В Саратове разыскивают участника «Дома-2» из-за долгов по алиментам
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Правила съемаПочему мир помнит о дне рождения стриптиза.
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
В Сирии ликвидирован воевавший за ИГИЛ известный артист Кусперт
СМИ о том, почему не успели спасти пилота Су-25 РФ
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
РФ ответит на самую дерзкую провокацию США: погибли россияне
Россия в Сирии ждет атак от нового врага
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
10:27 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане написали пробный «Тотальный диктант» на курсах по русскому

В дальневосточной столице стартовал «Русский по пятницам» — курсы для повышения грамотности и для подготовки ко всемирной акции «Тотальный диктант». Участники написали пробный текст и разобрали его по полочкам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«На первом занятии, как это традиционно происходит, мы писали пробный диктант — текст Леонида Юзефовича “Язык звёзд”. Это довольно сложный текст, на мой взгляд — даже для человека, который часто пишет, он непрост, и многие участники это отметили. Но, тем не менее, Леонид уже выступал автором “Тотального диктанта”. И вообще, я думаю, готовиться нужно на чем-то серьёзном», — рассказала корреспонденту агентства координатор акции в Хабаровске Лилия Тивикова.

В этом году на бесплатные курсы пришли 26 человек, в основном — люди зрелого возраста. Были и представители городской молодёжи. На первом занятии председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Хабаровске Ирина Калашникова, которой предстоит возглавить пул проверяющих работы филологов, разобрала пробный текст и отметила его особенности.

«Большое внимание мы будем уделять пунктуации. В текстах есть места, которые можно пунктуационно оформить несколькими вариантами, и это всегда учитывается организаторами “Тотального диктанта”. В орфографии таких спорных моментов намного меньше», — добавила Лилия Тивикова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году «Тотальный диктант» пройдёт во всём мире, как и в дальневосточной столице, 14 апреля. Участникам предстоит работать с текстом современной писательницы Гузели Яхиной, которая лично приедет читать диктант во Владивосток — новую столицу акции. Курсы «Русский по пятницам» будут идти в Хабаровске каждую неделю вплоть до 13 апреля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Мы не верим здесь никому: жена рыбака с судна «Восток» обратилась к Путину
Хабаровчане написали пробный «Тотальный диктант» на курсах по русскому
В МЧС рассказали о наиболее вероятных сценариях войны с Россией
Американский болельщик развернул флаг России на открытии ОИ-2018
Израильские ВВС снова атаковали цели в Сирии
Долгожитель узнал свой возраст и расстроился
Сирийские ПВО подбили израильский истребитель
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в КНДР
Лавров рассказал, как относятся к России в мире
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Нормального биатлона не будет. Но полубиатлон нам оставили В субботу днем состоится первая из биатлонных гонок Пхенчхана-2018: женщины побегут спринт
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь