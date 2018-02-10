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10:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ангелы спустятся на набережную Хабаровска

Купидоны поздравят хабаровчан с Днём Святого Валентина.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вечер романтики ожидается на набережной Хабаровска 14 февраля, в День Святого Валентина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчан приглашают на праздник, посвящённый Дню всех влюблённых. В программе вечера — романтические старты и розыгрыши призов, ангелы, купидоны, и валентинки — все атрибуты самого романтичного дня в году. Любители танцев смогут принять участие в танцевальных флешмобах.

Кульминацией праздника станет массовое признание в любви.

 — Гости катка напишут на валентинках свои признания в любви и привяжут их к воздушным шарам, — рассказала начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук. — Затем в небо одновременно поднимутся сотни алых воздушных сердец.

На катке будет работать романтическая фотозона, где влюбленные пары смогут сфотографироваться на память.

Начало вечера романтики в 18.00.

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