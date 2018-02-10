Ангелы спустятся на набережную Хабаровска

Источник: Хабаровский край сегодня

Вечер романтики ожидается на набережной Хабаровска 14 февраля, в День Святого Валентина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчан приглашают на праздник, посвящённый Дню всех влюблённых. В программе вечера — романтические старты и розыгрыши призов, ангелы, купидоны, и валентинки — все атрибуты самого романтичного дня в году. Любители танцев смогут принять участие в танцевальных флешмобах.

Кульминацией праздника станет массовое признание в любви.

— Гости катка напишут на валентинках свои признания в любви и привяжут их к воздушным шарам, — рассказала начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук. — Затем в небо одновременно поднимутся сотни алых воздушных сердец.

На катке будет работать романтическая фотозона, где влюбленные пары смогут сфотографироваться на память.