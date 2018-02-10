На Омск надвигаются похолодание и туман
На смену антициклону вновь придут воздушные массы с Арктики.
На смену антициклону вновь придут воздушные массы с Арктики.
По данным Омского гидрометцентра, антициклон, который принес с собой ясную и теплую погоду, постепенно ослабевает. На выходных сохранится небольшой мороз и умеренный снег местами. Ночью и утром возможножно образование дымки, переходящей в туман.
Однако с понедельника на регион начнут влиять воздушные потоки с Арктики. Ожидается похолодание, но не слишком резкое.
По прогнозу
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