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11:07 (мск), источник: Om1.ru

На Омск надвигаются похолодание и туман

На смену антициклону вновь придут воздушные массы с Арктики.

Источник: Om1.ru

По данным Омского гидрометцентра, антициклон, который принес с собой ясную и теплую погоду, постепенно ослабевает. На выходных сохранится небольшой мороз и умеренный снег местами. Ночью и утром возможножно образование дымки, переходящей в туман.

Однако с понедельника на регион начнут влиять воздушные потоки с Арктики. Ожидается похолодание, но не слишком резкое.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, с субботы до понедельника дневная температура будет держаться в пределах −8…−13 градусов, ночью −18…−23, при прояснении до -29. Местами ожидаются небольшой снег, изморозь и туман.

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