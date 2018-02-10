На Омск надвигаются похолодание и туман

Источник: Om1.ru

По данным Омского гидрометцентра, антициклон, который принес с собой ясную и теплую погоду, постепенно ослабевает. На выходных сохранится небольшой мороз и умеренный снег местами. Ночью и утром возможножно образование дымки, переходящей в туман.

Однако с понедельника на регион начнут влиять воздушные потоки с Арктики. Ожидается похолодание, но не слишком резкое.