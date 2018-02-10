Хабаровская гимназия № 3 заработала в обычном режиме
Нарушения, выявленные в пищеблоке, смогли устранить.
Нарушения, выявленные в пищеблоке, смогли устранить.
Центральный районный суд Хабаровска пересмотрел решение о приостановке работы пищеблока гимназии № 3, в которой произошло массовое отравление. Занятия в школе возобновили, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Сегодня, 10 февраля, ученики хабаровской гимназии № 3 начали учиться в обычном режиме. Это стало возможно благодаря тому, что образовательное учреждение устранило все нарушения, выявленные до этого в пищеблоке.
«Центральный районный суд Хабаровска 9 февраля 2018 года удовлетворил ходатайство образовательного учреждения о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности пищеблока», — рассказали в
Напомним, образовательное учреждение закрыли
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