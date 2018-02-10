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10:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская гимназия № 3 заработала в обычном режиме

Нарушения, выявленные в пищеблоке, смогли устранить.

Источник: Губерния онлайн

Центральный районный суд Хабаровска пересмотрел решение о приостановке работы пищеблока гимназии № 3, в которой произошло массовое отравление. Занятия в школе возобновили, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Сегодня, 10 февраля, ученики хабаровской гимназии № 3 начали учиться в обычном режиме. Это стало возможно благодаря тому, что образовательное учреждение устранило все нарушения, выявленные до этого в пищеблоке.

«Центральный районный суд Хабаровска 9 февраля 2018 года удовлетворил ходатайство образовательного учреждения о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности пищеблока», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства продолжают следить за ситуацией в гимназии.

Напомним, образовательное учреждение закрыли из-за вспышки кишечной инфекции: ей заразились 122 человека. Роспотребнадзор провел проверку и выявил множество нарушений в пищеблоке гимназии. В городском управлении образовании уверяли, что там несколько раз провели дезинфекцию и надеялись открыть гимназию в середине этой недели. Однако во вторник, 6 февраля, Центральный районный суд приостановил работу пищеблока на 30 дней, учеников на время отправили в другие школы.

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