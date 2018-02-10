В Омске эколог назвал еще одну версию появления полыньи в Иртыше
Участок реки не замерзает даже в …-35.
Участок реки не замерзает даже в …-35.
Огромная полынья на Иртыше в районе Ленинградского моста наделала много шума. Разбираться в причинах аномалии поручил губернатор Омской области Александр Бурков. В воде в этом месте нашли превышения солей аммония. Жители уверены: причина во вредных сливах в Иртыш, тем более рядом с местом полыньи нашли две трубы. Выяснять природу аномалии спускались даже водолазы, но шоу так и не дало ответов на вопросы. Хотя водолаз рассказал, что увидел на дне.
Тем временем, эколог Сергей Костарев озвучил еще одну возможную причину появления полыньи.
— Думаю, это сброс теплоносителей. Сюда поступает теплая вода. Не через коллектор, как в
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