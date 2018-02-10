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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске эколог назвал еще одну версию появления полыньи в Иртыше

Участок реки не замерзает даже в …-35.

Огромная полынья на Иртыше в районе Ленинградского моста наделала много шума. Разбираться в причинах аномалии поручил губернатор Омской области Александр Бурков. В воде в этом месте нашли превышения солей аммония. Жители уверены: причина во вредных сливах в Иртыш, тем более рядом с местом полыньи нашли две трубы. Выяснять природу аномалии спускались даже водолазы, но шоу так и не дало ответов на вопросы. Хотя водолаз рассказал, что увидел на дне.

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Тем временем, эколог Сергей Костарев озвучил еще одну возможную причину появления полыньи.

— Думаю, это сброс теплоносителей. Сюда поступает теплая вода. Не через коллектор, как в прошлом-прозапрошлом годах. Это было бы видно. Самое интересное, полынья имеет правильную форму по всей длине. Если это был бы точечный источник, форма не была бы такой. Может быть, поступление через подземные воды, через разрушенные трубы, коллекторы. Предположу, что в грунтовые воды попадает вода со зданий, чистая, но с повышенной температурой, — сказал эколог.

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