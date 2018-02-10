По хабаровским дорогам запустят новые газовые «восьмёрки»

Единицы техники запустят по маршруту от остановки «Госбанк» на улице Волочаевской до «Полярной» и «Диспетчерской» в Краснофлотском районе. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, закупленные перевозчиком автобусы произведены и выпущены в России.
«Автобусы привезены с завода “НЕФАЗ” в Башкирии. Работают на метане, экологически чистые, стандарта Евро-5. Стоимость одной машины — 6,5 миллиона рублей. Оборудованы по всем современным требованиям: низкопольные с аппарелью для маломобильных пассажиров, в салоне установлены видеокамеры, информаторы, есть электронное табло», — рассказал предприниматель Виталий Артамонов.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, один автобус рассчитан на 106 пассажиров. В каждом транспортном средстве есть 21 посадочное место, а также пространство для инвалида-колясочника. По словам перевозчика, новый транспорт выйдет на линию уже в понедельник, 12 февраля.
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