По хабаровским дорогам запустят новые газовые «восьмёрки»

Источник: Восток Медиа

Единицы техники запустят по маршруту от остановки «Госбанк» на улице Волочаевской до «Полярной» и «Диспетчерской» в Краснофлотском районе. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, закупленные перевозчиком автобусы произведены и выпущены в России.

«Автобусы привезены с завода “НЕФАЗ” в Башкирии. Работают на метане, экологически чистые, стандарта Евро-5. Стоимость одной машины — 6,5 миллиона рублей. Оборудованы по всем современным требованиям: низкопольные с аппарелью для маломобильных пассажиров, в салоне установлены видеокамеры, информаторы, есть электронное табло», — рассказал предприниматель Виталий Артамонов.