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10:48 (мск), источник: Восток Медиа

По хабаровским дорогам запустят новые газовые «восьмёрки»

Хабаровский перевозчик Виталий Артамонов, который обслуживает маршрут № 8, закупил четыре автобуса на газомоторном топливе. Новые транспортные средства будут курсировать между центральной и северной частью дальневосточной столицы.

Источник: Восток Медиа

Единицы техники запустят по маршруту от остановки «Госбанк» на улице Волочаевской до «Полярной» и «Диспетчерской» в Краснофлотском районе. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, закупленные перевозчиком автобусы произведены и выпущены в России.

«Автобусы привезены с завода “НЕФАЗ” в Башкирии. Работают на метане, экологически чистые, стандарта Евро-5. Стоимость одной машины — 6,5 миллиона рублей. Оборудованы по всем современным требованиям: низкопольные с аппарелью для маломобильных пассажиров, в салоне установлены видеокамеры, информаторы, есть электронное табло», — рассказал предприниматель Виталий Артамонов.

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, один автобус рассчитан на 106 пассажиров. В каждом транспортном средстве есть 21 посадочное место, а также пространство для инвалида-колясочника. По словам перевозчика, новый транспорт выйдет на линию уже в понедельник, 12 февраля.

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