Житель Германии ради дешевой пересадки почки приехал в Казахстан

«Иностранные граждане заинтересованы оперироваться в Казахстане, в других странах СНГ. Мы эту идею поддерживаем, будем дальше развивать. На данный момент еще двое пациентов на следующий месяц записаны. Из Германии, Болгарии и Румынии», — рассказал руководитель управления здравоохранения ЮКО Мукан Егизбаев.