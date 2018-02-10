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09:45 (мск), источник: 365info.kz

Житель Германии ради дешевой пересадки почки приехал в Казахстан

Мужчина стал первым иностранцем, которому шымкентские врачи провели такую операцию.

Источник: 365info.kz

50-летний житель Германии для трансплантации почки приехал в Шымкент, сообщает телеканал «Астана». В Европе аналогичная операция обошлась бы гражданину ФРГ в 60 тысяч долларов и выше, поэтому для пересадки почки он выбрал Шымкент, где заплатил 4,5 миллиона тенге. Мужчина стал первым иностранцем, которому шымкентские врачи провели такую операцию..

«Иностранные граждане заинтересованы оперироваться в Казахстане, в других странах СНГ. Мы эту идею поддерживаем, будем дальше развивать. На данный момент еще двое пациентов на следующий месяц записаны. Из Германии, Болгарии и Румынии», — рассказал руководитель управления здравоохранения ЮКО Мукан Егизбаев.

Донором гражданина Германии стал его родственник из Украины. Он уже выписан из больницы. Сам больной в настоящее время находится в стационаре. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

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