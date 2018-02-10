Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
Борис Корчевников: «Я собираюсь стать папой!»
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Пугачева показала фото без макияжа
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
СМИ считают, что Медведев предложил Путину уволиться
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
09:55 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане за халатность опять уволили ряд медработников

На этот раз кадровая лихорадка докатилась до Ферганской области, где были выявлены недостатки в работе первичной медико-санитарной службы региона.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане из-за халатности к работе произведены очередные увольнения медицинских работников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник в Минздраве.

На этот раз кадровая лихорадка докатилась до Ферганской области, где были выявлены недостатки в работе первичной медико-санитарной службы региона.

Читайте также
Новые увольнения: Мирзиёев создал комиссию, которая проверит эффективность финансовых, налоговых и таможенных органов

Так, за плохую организацию патронажной работы во всех первичных медико-санитарных учреждениях области, осмотров узкопрофильных специалистов и проявление невнимательного отношения к своим обязанностям освобождена от должности ответственный сотрудник Ферганского областного управления здравоохранения А. Нигманова.

Также за неудовлетворительную работу по охвату населения патронажным осмотром освобождены от должностей заместитель начальника Риштанского районного медицинского объединения О. Касымова, ответственный сотрудник центральной многопрофильной поликлиники районного медобъединения М. Рахмонова.

В этом же районе были уволены заведующий отделением скорой помощи медобъединения М. Болтабоев и ответственный работник отделения Д. Бурханова. Они лишились своих постов из-за плохой организации работы службы скорой помощи «103», а также неисполнения поручений президента по дальнейшему совершенствованию деятельности экстренной медицинской службы.

Кроме того, по изучению положения дел в области выявлен ряд недостатков и в деятельности медучреждений под руководством начальников медобъединений Багдадского района Ю. Абдусаттарова, Куштепинского района Б. Абдурахманова, Ташлакского района Т. Мамажанова, Риштанского района М. Турсунхужаева, заведующего Алтыарыкской районной центральной многопрофильной поликлиникой Ш. Бузрукова.

В этих медучреждениях не на должном уровне оказывалась первичная помощь населению, допущен ряд других ошибок. По итогам проверок к их руководителям применены административные меры — трехмесячная зарплата переведена в доход государства.

Напомним, что на днях в Андижанской области были уволены сразу восемь руководителей медицинских учреждений за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Еще раньше несколько руководящих сотрудников Ташкентской городской клинической больницы № 4 лишились должностей за грубость в отношении пациента.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ГУВД объяснило причину временной приостановки выдачи водительских прав
Гуляют все: ресторанам и кафе разрешат работать дольше
В МЧС рассказали о наиболее вероятных сценариях войны с Россией
Американский болельщик развернул флаг России на открытии ОИ-2018
Израильские ВВС снова атаковали цели в Сирии
Долгожитель узнал свой возраст и расстроился
Сирийские ПВО подбили израильский истребитель
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в КНДР
Лавров рассказал, как относятся к России в мире
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Нормального биатлона не будет. Но полубиатлон нам оставили В субботу днем состоится первая из биатлонных гонок Пхенчхана-2018: женщины побегут спринт
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь