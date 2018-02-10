В Узбекистане за халатность опять уволили ряд медработников
На этот раз кадровая лихорадка докатилась до Ферганской области, где были выявлены недостатки в работе первичной
На этот раз кадровая лихорадка докатилась до Ферганской области, где были выявлены недостатки в работе первичной
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане
На этот раз кадровая лихорадка докатилась до Ферганской области, где были выявлены недостатки в работе первичной
Так, за плохую организацию патронажной работы во всех первичных
Также за неудовлетворительную работу по охвату населения патронажным осмотром освобождены от должностей заместитель начальника Риштанского районного медицинского объединения О. Касымова, ответственный сотрудник центральной многопрофильной поликлиники районного медобъединения М. Рахмонова.
В этом же районе были уволены заведующий отделением скорой помощи медобъединения М. Болтабоев и ответственный работник отделения Д. Бурханова. Они лишились своих постов
Кроме того, по изучению положения дел в области выявлен ряд недостатков и в деятельности медучреждений под руководством начальников медобъединений Багдадского района Ю. Абдусаттарова, Куштепинского района Б. Абдурахманова, Ташлакского района Т. Мамажанова, Риштанского района М. Турсунхужаева, заведующего Алтыарыкской районной центральной многопрофильной поликлиникой Ш. Бузрукова.
В этих медучреждениях не на должном уровне оказывалась первичная помощь населению, допущен ряд других ошибок. По итогам проверок к их руководителям применены административные меры — трехмесячная зарплата переведена в доход государства.
Напомним, что на днях в Андижанской области были уволены сразу восемь руководителей медицинских учреждений за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Еще раньше несколько руководящих сотрудников Ташкентской городской клинической больницы № 4 лишились должностей за грубость в отношении пациента.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.