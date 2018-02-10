Вячеслав Шпорт открыл V Всероссийский турнир по дзюдо памяти Ощепкова

Сегодня в Хабаровске дан старт всероссийским соревнованиям по дзюдо памяти родоначальника этого вида спорта, дальневосточника Василия Ощепкова. В официальной церемонии открытия принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатор региона.



Глава региона приветствовал участников соревнований. Под сводами Универсального краевого спортивного комплекса стадиона имени Ленина собралось около ста спортсменов из 25 регионов России. Лучшим из них по итогам состязаний будет присвоено звание мастера спорта.

«Наш край прочно закрепил за собой статус всероссийского центра крупных спортивных событий. Совсем недавно на хабаровской земле мы отпраздновали победу сборной страны на чемпионате мира по хоккею с мячом, а в 2016-ом принимали чемпионат России по дзюдо. Мы продолжаем эту добрую традицию, проводя такие соревнования на высоком уровне. Это большая честь и заслуженное доверие федерального центра, который помогает нам развивать спортивную инфраструктуру. В результате жители края стали значительно чаше уделять внимание здоровому образу жизни, для этого появилось больше возможностей», — сказал Вячеслав Шпорт.