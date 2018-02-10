Вячеслав Шпорт открыл V Всероссийский турнир по дзюдо памяти Ощепкова
Соревнования начались сегодня в Хабаровске.
Соревнования начались сегодня в Хабаровске.
Сегодня в Хабаровске дан старт всероссийским соревнованиям по дзюдо памяти родоначальника этого вида спорта, дальневосточника Василия Ощепкова. В официальной церемонии открытия принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«Наш край прочно закрепил за собой статус всероссийского центра крупных спортивных событий. Совсем недавно на хабаровской земле мы отпраздновали победу сборной страны на чемпионате мира по хоккею с мячом, а в 2016-ом принимали чемпионат России по дзюдо. Мы продолжаем эту добрую традицию, проводя такие соревнования на высоком уровне. Это большая честь и заслуженное доверие федерального центра, который помогает нам развивать спортивную инфраструктуру. В результате жители края стали значительно чаше уделять внимание здоровому образу жизни, для этого появилось больше возможностей», — сказал Вячеслав Шпорт.
Напомним, Хабаровск принимает престижные соревнования в пятый раз. По традиции помимо памятных Кубков и фирменных сувениров, победители получат солидные денежные призы — 100 тысяч рублей за 1 место и 50 тысяч рублей за второе. Особенностью стали медали с двусторонним барельефом в авторском дизайне с использованием драгоценных металлов. Так, например, медаль за второе место выполнена из чистого серебра, а за первое из серебра с глубокой позолотой.
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