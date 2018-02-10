В Узбекистане — новый глава уголовного розыска
Главным сыщиком республики назначен полковник Кутлимуродов Ильхом Мадиярович.
Главным сыщиком республики назначен полковник Кутлимуродов Ильхом Мадиярович.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Назначен начальник главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Узбекистана.
Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Полковник Кутлимуродов Ильхом Мадиярович назначен начальником главного управления уголовного розыска.
До этого назначения Ильхом Кутлимуродов с сентября 2017 года работал заместителем начальника этого управления.
В августе 2016 года Кутлимуродов был награжден медалью «Жасорат».
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