В Узбекистане — новый глава уголовного розыска

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Назначен начальник главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Узбекистана.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Полковник Кутлимуродов Ильхом Мадиярович назначен начальником главного управления уголовного розыска.

До этого назначения Ильхом Кутлимуродов с сентября 2017 года работал заместителем начальника этого управления.