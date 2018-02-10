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10:01 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане — новый глава уголовного розыска

Главным сыщиком республики назначен полковник Кутлимуродов Ильхом Мадиярович.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Назначен начальник главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Узбекистана.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Полковник Кутлимуродов Ильхом Мадиярович назначен начальником главного управления уголовного розыска.

До этого назначения Ильхом Кутлимуродов с сентября 2017 года работал заместителем начальника этого управления.

В августе 2016 года Кутлимуродов был награжден медалью «Жасорат».

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