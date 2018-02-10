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11:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В пермском микрорайоне Парковый была замечена белая ласка

Животное бегало возле подъезда дома на улице Куфонина.

В пятницу, 9 февраля в группе «Мой город-Пермь» появилась серия фотографий белой ласки, которая бегала в микрорайоне Парковый возле подъезда жилого дома на улице Куфонина. Животного сфотографировала пермячка, проходящая мимо. Ласка сначала забегала в подвал, а потом выглядывала оттуда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пермяки не остались равнодушны к этому посту. Они начали обсуждать как происхождение животного, так и грязь возле подъезда, где бегала ласка.

«Она мышей ловит, зачем спалили ее?», «Поназаводят недомашних животных», «Я его там месяц назад видел», «Я на Тимирязева с работы шла видела такую. Под машиной пряталась!» «Сбежала из частных владений», «Сейчас же “модно”: хорьки, змеи, крокодилы», «Господи, какая же грязища на улицах!».

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