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11:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстан придет похолодание

В предстоящие двое суток температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -24 градусов.

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане в предстоящие двое суток, 11 и 12 февраля, ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха составит от -9 до 015 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -20, а при прояснениях — до -24 градусов.

Также прогнозируется слабый восточный ветер и местами небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.

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