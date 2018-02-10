В Татарстан придет похолодание
В предстоящие двое суток температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -24 градусов.
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В предстоящие двое суток температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -24 градусов.
(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане в предстоящие двое суток, 11 и 12 февраля, ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха составит от -9 до 015 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -20, а при прояснениях — до -24 градусов.
Также прогнозируется слабый восточный ветер и местами небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.
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