В Татарстан придет похолодание

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане в предстоящие двое суток, 11 и 12 февраля, ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха составит от -9 до 015 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -20, а при прояснениях — до -24 градусов.