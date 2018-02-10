Красноярские спортсмены делятся фотографиями с открытия Олимпиады
Церемония открытия состоялась 9 февраля.
Церемония открытия состоялась 9 февраля.
Красноярские спортсмены в соцсетях делятся фотографиями с открытия Олимпийских игр в Корее. Торжественная церемония открытия состоялась 9 февраля.
От нашего края на Олимпиаду поехали 20 спортсменов. Напомним, что в этом году сборная России выступает под нейтральным флагом.
Поболеть за красноярских спортсменов можно 11 февраля. В 13.15 болеем за Андрея Мельниченко (лыжные гонки), в 17.30 Марика Пертахия (фристайл), в 20.00 финал. В 19.10 хоккейный матч сборная России сыграет против Канады. От нашего края в команде выступают Валерия Павлова, Екатерина Лобова и Надежда Морозова.
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